Những lưu ý khi lưu thông trên đường Vành đai 3 và các cây cầu trọng điểm

ANTD.VN - Lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao thường xuyên tăng cao, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành quy tắc giao thông để phòng ngừa ùn tắc, tai nạn.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý giao thông, đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây Hà Nội.

Tuyến đường được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng xe khẩn cấp. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000-120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6-8 lần mức thiết kế ban đầu, tạo áp lực lớn lên hạ tầng và khả năng lưu thông.

Tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Mai Dịch

Vào giờ cao điểm, khi lượng phương tiện tăng cao, tình trạng ùn ứ thường tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện lớn. Bên cạnh áp lực về lưu lượng, việc một số lái xe di chuyển chậm nhưng chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, chuyển làn thiếu quan sát hoặc không giữ khoảng cách an toàn cũng có thể cản trở dòng phương tiện, làm gia tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc dây chuyền.

Lưu lượng phương tiện tuyến Vành đai 3 luôn ở mức cao, vượt quá thiết kế ban đầu

Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn khi lưu thông qua các cây cầu có mật độ phương tiện lớn như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân. Tại những khu vực có không gian lưu thông hạn chế, phương tiện di chuyển với tốc độ không đồng đều hoặc việc chuyển làn, phanh gấp có thể gây ảnh hưởng đến cả dòng xe phía sau.

Để phòng ngừa tai nạn và hạn chế ùn tắc, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp; chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tốc độ cho phép.

Cầu Nhật Tân hướng từ nội thành đi Đông Anh

Khi lưu thông, cần giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển làn, bật tín hiệu báo hướng chuyển động và tránh phanh gấp hoặc chuyển làn liên tiếp khi dòng xe đông.

Đối với xe tải và các phương tiện có kích thước lớn, lái xe cần lựa chọn làn đường phù hợp, duy trì tốc độ ổn định, chú ý quan sát và chỉ chuyển làn khi bảo đảm điều kiện an toàn. Không điều khiển phương tiện di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở các phương tiện khác; không tùy tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp, trừ các trường hợp được phép theo quy định.

Trên cầu được phân làn cho ô tô, xe máy

Khi xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ hoặc quay đầu xe gây cản trở giao thông. Trước khi đi vào đường trên cao, cầu vượt và các tuyến có lưu lượng lớn, mỗi lái xe cần chủ động kiểm tra tình trạng phương tiện, tìm hiểu phương án phân luồng và dự kiến thời gian di chuyển phù hợp.

Việc chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, chủ động nhường đường, phối hợp và ứng xử đúng mực khi lưu thông không chỉ giúp mỗi người bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa giao thông, góp phần hạn chế va chạm, giảm ùn tắc, duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô.