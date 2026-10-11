Thông xe 15km đường song hành Vành đai 4, phương tiện đi lại thế nào?

ANTD.VN - Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có thông báo tổ chức giao thông tạm thời đường song hành Vành đai 4 sau thông xe kỹ thuật đoạn từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long.

Theo đó, tổ chức giao thông tuyến đường Vành đai 4 (đoạn từ đê Hữu Hồng (Km14+850) đến Đại lộ Thăng Long (Km29+200) thuộc Gói thầu số 09/TP2-XL của Dự án thành phần 2.1).

Cụ thể, tổ chức giao thông 1 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên tuyến đường Vành đai 4, bề rộng mặt đường theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Tổ chức giao thông bằng nút đèn tín hiệu giao thông tại 5 nút giao, vị trí cụ thể: Giao đường ven kênh Đan Hoài tại Km16+900; giao đường Hạ Mỗ - Tân Hội tại Km17+050; giao đường Tân Hội tại Km19+100; giao QL32 tại Km20+400; giao Đường tỉnh 422 (79 cũ) tại Km24+300; tại vị trí giao cắt với đê Tả Đáy tại Km27+400.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có phương án phân luồng lưu thông tạm 15km đường song hành Vành đai 4

Tổ chức rào chắn 2 đầu đoạn đê nằm trong phạm vi 2 đường song hành, các phương tiện lưu thông theo hướng đê bắt buộc nhập làn, rẽ phải vào đường song hành và quay đầu ở vị trí gần nhất để tiếp tục di chuyển theo lộ trình.

Tại vị trí gần nút giao Đại lộ Thăng Long, tổ chức phân luồng giao thông kết nối tạm giữa tuyến đường song hành với đường gom Đại lộ Thăng Long bằng các nhánh rẽ phải (N5, N6).

Các phương tiện di chuyển trên đường gom Đại lộ Thăng Long từ phía Hà Nội (lý trình đường gom): bố trí 2 làn cho ô tô, xe máy và xe thô sơ tại điểm vào đường song hành trái; các phương tiện di chuyển trên đường song hành phải đi ra đường gom Đại lộ Thăng Long.

Đối với phương tiện ô tô có thể đi theo 2 hướng: Tại vị trí khoảng Km28+040 đường song hành phải tiếp tục đi thẳng để rẽ phải vào nhánh N6 và đi ra đường gom Đại lộ Thăng Long tại Km12+850 (lý trình đường gom); tại Km28+040 đường song hành phải rẽ phải đi theo đường hiện trạng (hướng cầu Phương Bản) để đi ra đường gom Đại lộ Thăng Long tại Km12+880.

Đối với phương tiện xe máy bắt buộc rẽ phải tại Km28+040 đường song hành phải để đi theo đường hiện trạng (hướng cầu Phương Bản) để đi ra đường gom Đại lộ Thăng Long tại Km12+880.