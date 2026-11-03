Thực tập phương án CC&CNCH tại Công ty TNHH Roki Việt Nam

ANTD.VN - Nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chữa cháy, CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 22 đã phối hợp với Công ty TNHH Roki Việt Nam (địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài - xã Sóc Sơn - TP Hà Nội) tổ chức thực tập phương án CC&CNCH năm 2026.

Đội PCCC cơ sở triển khai cứu chữa ban đầu

Công ty TNHH Roki Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ, đóng vai trò là trung tâm cơ khí phụ trợ và lắp ráp động cơ chiến lược. Không chỉ phục vụ dây chuyền lắp ráp xe thành phẩm trong nước, nhà máy còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong việc xuất khẩu linh kiện và động cơ sang các thị trường quốc tế.

Xác định được tính chất, đặc điểm, tầm quan trọng của cơ sở. Đội CC&CNCH khu vực số 22 đã hướng dẫn cơ sở xây dựng các tình huống giả định cụ thể, phù hợp, đồng thời phối hợp với Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 3 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng tham gia chữa cháy, CNCH.

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp triển khai đội hình dập tắt đám cháy giả định

Tình huống giả định: điểm xuất phát cháy tại khu vực kho chứa hàng; chất cháy chủ yếu: gỗ, bao bì, nhựa, thiết bị điện,...; nguyên nhân: do bất cẩn trong việc sử dụng nguồn nhiệt. Sau khi phát hiện ra vụ cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng ngắt nguồn điện tổng của toàn bộ cơ sở, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, do khối lượng chất cháy lớn nên không kiểm soát được đám cháy. Lực lượng PCCC cơ sở đã gọi điện báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố Hà Nội. Sau khoảng 20 phút các lực lượng hiệp đồng thực tập phương án, đám cháy giả định đã được dập tắt hoàn toàn, chỉ huy ra lệnh cho xe và cán bộ chiến sỹ về đơn vị thường trực chiến đấu.

Đội PCCC nhanh chóng đưa người bị nạn đến vị trí an toàn

Quá trình triển khai thực tập phương án, các lực lượng đều bám sát quy trình chữa cháy, bao gồm: Báo động, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở tổ chức chữa cháy ban đầu, gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các lực lượng tham gia chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tổng lực triển khai dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia phương án.

Thông qua các buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, công nhân viên, người làm việc, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã được củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời đánh giá tính khả thi của phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và lực lượng PCCC cơ sở để chủ động ứng phó có hiệu quả khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.