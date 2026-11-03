Phổ biến Nghị quyết quan trọng về công tác phòng cháy, cứu nạn đến người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp

ANTD.VN - Nhằm kịp thời đưa các quy định mới về PCCC và CNCH vào thực tiễn,Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 22 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ tới chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn, bao gồm các xã: Sóc Sơn, Trung Giã, Nội Bài, Kim Anh, Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Văn Điều – Phó đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 22 phát biểu tại hội nghị

Tại trụ sở Đội CC&CNCH khu vực số 22 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. Tham dự có đại diện các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở có dự án đang thi công, công trình thuộc các đối tượng trong Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Chỉ huy Đội CC&CNCH khu vực số 22 tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP; việc cắt giảm 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH, đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với một số thủ tục; đồng thời phổ biến một số điểm mới tại Nghị định số 347/2026/NĐ-CP so với Nghị định số 105/2025/NĐ-CP. Các đại biểu cũng được hướng dẫn về công tác tổ chức nghiệm thu PCCC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Chỉ huy Đội nhấn mạnh, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không đồng nghĩa với cắt giảm các yêu cầu về an toàn PCCC.

Hội nghị dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư trong tổ chức nghiệm thu PCCC; các công trình đã được thẩm định, thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa hoàn thành nghiệm thu và công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới. Việc cắt giảm ko đồng nghĩa với giảm yêu cầu mà hướng tới nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, các đơn vị góp phần đưa quy định mới về PCCC và CNCH đến gần hơn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.