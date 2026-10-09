Đề nghị Hà Nội đầu tư đồng bộ quốc lộ 1 Hà Nội-Bắc Giang đoạn đi trùng Vành đai 3

ANTD.VN -Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã chấp thuận doanh nghiệp đầu tư nâng cấp quốc lộ 1 Hà Nội-Bắc Giang lên quy mô cao tốc, do vậy đề nghị TP Hà Nội bố trí vốn đầu tư đoạn Vành đai 3 đi trùng cao tốc để đảm bảo đồng bộ.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đầu tư đoạn tuyến thuộc Vành đai 3 đi trùng tuyến cao tốc Hà Nội (Phù Đổng) - Bắc Giang.

Bộ Xây dựng cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tuyến Hà Nội (Phù Đổng) - Bắc Giang có quy mô 8 làn xe, chiều dài khoảng 46km, lộ trình đầu tư trước năm 2030.

Để sớm hiện thực hóa quy hoạch nêu trên, Bộ Xây dựng đã chấp thuận giao Công ty CP Đông Sơn Holdings là nhà đầu tư đề xuất đầu tư mở rộng dự án hiện hữu thành đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư, loại hợp đồng BOT.

Bộ Xây dựng kiến nghị TP Hà Nội bố trí vốn đầu tư đoạn Vành đai 3 đi trùng quốc lộ 1 Hà Nội-Bắc Giang

"Tuyến đường bộ Hà Nội - Bắc Giang gồm 2 đoạn: đoạn từ cầu Phù Đồng - nút giao Ninh Hiệp thuộc địa phận TP Hà Nội và đoạn từ nút giao Ninh Hiệp - QL31 (tỉnh Bắc Giang cũ).

Theo quy định Luật Đường bộ, đoạn tuyến từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp thuộc địa phận Hà Nội là đô thị loại đặc biệt sẽ do UBND TP Hà Nội quản lý, đầu tư sau khi kết thúc hợp đồng BOT của dự án BOT hiện hữu", Bộ Xây dựng thông tin.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng còn hạn chế, chủ yếu tập trung đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia và các tuyến đường bộ cao tốc thuộc danh mục các dự án trong Chương trình hành động thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nên không thể cân đối, bố trí vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án đầu tư mở rộng tuyến đường bộ Hà Nội - Bắc Giang thành tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch.

Tính toán của nhà đầu tư, trường hợp không có hỗ trợ của của ngân sách Nhà nước, để bảo đảm tính khả thi của phương án tài chính, sơ bộ phương án đầu tư có phạm vi điểm đầu tại nút giao QL31 (Km 113+985, TP Bắc Ninh), điểm cuối tại vị trí tiếp giáp nút giao Ninh Hiệp (Km152+450, Phù Đổng, TP Hà Nội), chiều dài khoảng 38,5Km (không bao gồm khoảng 1,45 km nằm trong nút giao Ninh Hiệp).

Nhấn mạnh tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang là tuyến kết nối quốc tế quan trọng, thuộc hành lang kinh tế Bắc - Nam, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu, thống nhất bố trí nguồn lực để đầu tư đoạn cầu Phù Đổng - nút giao Ninh Hiệp (đoạn tuyến đi trùng Vành đai 3) với chiều dài hơn 5km, bảo đảm tính đồng bộ toàn đoạn tuyến Bắc Giang - Phù Đổng theo quy hoạch, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.