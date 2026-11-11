Những chuyến xe khẩn cấp trên hành trình đón chào sự sống

ANTD.VN - Trong ngày 10-11, giữa dòng phương tiện đông đúc của Thủ đô, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội đã 3 lần kịp thời mở đường, hỗ trợ các phương tiện chở sản phụ đang trong tình trạng khẩn cấp đến bệnh viện an toàn.

Sáng 10/11, thời tiết Hà Nội khá rét. Khoảng 7h35, tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, gồm Đại úy Giáp Thanh Tùng và Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông thì một nam thanh niên điều khiển ô tô biển kiểm soát 30G-713.25 tìm đến nhờ hỗ trợ.

Trên xe lúc này là vợ anh đang trong tình trạng vỡ ối, cần được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Đội CSGT đường bộ số 4 hỗ trợ người dân đến bệnh viện cấp cứu, tối 10-11

Nhận thấy tình huống cấp bách, hai cán bộ Cảnh sát giao thông lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện.

Không lâu sau đó, khi ca công tác vẫn đang tiếp tục, cũng tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh, hai cán bộ lại nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Phạm Vỹ, lái xe ô tô công nghệ biển kiểm soát 34A-276.03. Hành khách trên xe là một sản phụ đang vỡ ối, cần được đưa gấp đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Sản phụ cần hỗ trợ lúc 7h35 tại Thạch Bàn - Cổ Linh

Trước tình huống tương tự, tổ công tác không chần chừ. Một lần nữa, mô tô chuyên dụng được sử dụng để mở đường, dẫn phương tiện chở sản phụ nhanh chóng vượt qua dòng xe đông đúc. Sau khi đưa người bệnh đến bệnh viện an toàn, hai cán bộ lại trở về vị trí công tác, tiếp tục nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông như thường lệ.

Chia sẻ về hai lần hỗ trợ trong cùng một ca công tác, đại diện tổ công tác cho biết, phần lớn những người được giúp đỡ là người từ các tỉnh ngoài đến Hà Nội. Khi đang trên đường di chuyển, sản phụ bất ngờ trở dạ, trong khi gia đình vừa lo lắng cho người thân, vừa không thông thạo đường sá nên đã tìm đến lực lượng Cảnh sát giao thông nhờ hỗ trợ.

“Khi đưa được người bệnh đến bệnh viện an toàn, được các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu là chúng tôi yên tâm. Người nhà lúc đó cũng vội vàng, lo lắng nên anh em không kịp hỏi tên tuổi, địa chỉ. Thực ra điều đó không quan trọng, điều khiến chúng tôi vui là đã giúp được người dân lúc cần thiết”, đại diện tổ công tác chia sẻ.

Nếu hai lần hỗ trợ buổi sáng diễn ra tại khu vực phía Đông Hà Nội thì đến khoảng 18h20 cùng ngày, tại nút giao Đại Cồ Việt - Giải Phóng, một tình huống tương tự lại xảy ra.

Trường hợp sản phụ đi trên xe biển 34A

Thời điểm này, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 do Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng ngừa ùn tắc. Tổ công tác nhận được đề nghị hỗ trợ từ lái xe ô tô biển kiểm soát 35H-129.90. Trên xe là sản phụ B.T.H. (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình), đang cần được đưa gấp đến bệnh viện.

Ngay lập tức, tổ công tác cử cán bộ sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện đưa sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương an toàn, kịp thời.

Ba chuyến xe, ba lần hỗ trợ trong một ngày. Ba hành trình đều bắt đầu từ những lời nhờ giúp đỡ trong lúc người dân đang lo lắng, khẩn cấp và kết thúc bằng sự yên tâm khi người bệnh được các bác sĩ tiếp nhận.

Đáng trân trọng, sau mỗi lần hoàn thành việc hỗ trợ, những cán bộ Cảnh sát giao thông lại trở về vị trí, tiếp tục công việc thường ngày giữa dòng xe cộ đông đúc. Không hỏi người được giúp là ai, không chờ một lời cảm ơn, cũng chẳng mong được nhắc tên, các anh chỉ mong một điều giản dị: người dân đến được bệnh viện kịp thời, an toàn.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 hỗ trợ sản phụ quê Ninh Bình tối 10-11

Giữa những cung đường luôn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và những tình huống giao thông bất ngờ, sự có mặt đúng lúc của người chiến sĩ Cảnh sát giao thông đôi khi không chỉ là nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, mà còn là sự sẻ chia trong những thời khắc đặc biệt của mỗi gia đình.

Ba lần mở đường trong một ngày có thể chỉ là những việc làm rất đỗi bình thường đối với người chiến sĩ Công an. Nhưng với những gia đình có sản phụ đang trên đường đến bệnh viện, đó là sự hỗ trợ quý giá trong những phút giây không thể chậm trễ.

Đó cũng là hình ảnh đẹp, chân thành về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và phương châm “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô.