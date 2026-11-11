Học sinh mầm non trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Đội CC&CNCH khu vực số 27, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy cho các cô và học sinh của Trường mầm non DORY.

Cán bộ chiến sỹ giới thiệu về các thiết bị cứu nạn, cứu hộ

Các em nhỏ được trải nghiệm

Hướng dẫn thực hành sử thoát nạn cho các cháu.

Các em nhỏ cùng CBCS chụp ảnh lưu niệm

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã truyền đạt, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, quy trình tổ chức chữa cháy ban đầu.

Ngoài ra, trong quá trình tuyên truyền, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 27 còn tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường thực hành thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; triển khai chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy ban đầu...

Thông qua hoạt động thiết thực và bổ ích này đã giúp cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh các trường học đã được nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH; biết cách xử lý khi có sự cố, cháy, nổ xảy ra. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.