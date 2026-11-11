Người phụ nữ vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi

ANTD.VN - Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa nhận được lá thư cảm ơn đầy xúc động của bà Đinh Thị Thu (sinh năm 1974), bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong việc hỗ trợ bà tìm lại tài sản bị thất lạc.

Theo đó vào khoảng 18h ngày 10/11/2026, bà Đinh Thị Thu vô tình đánh rơi chiếc điện thoại di động mới mua, trị giá khoảng 13 triệu đồng tại khu vực phố Thể Giao. Đây là tài sản có giá trị lớn, gắn liền với nhu cầu liên lạc và sinh hoạt hằng ngày, khiến bà vô cùng lo lắng.

Bà Đinh Thị Thu vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ, Công an phường Hai Bà Trưng đã phân công đồng chí Trần Ngọc Nam, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, khẩn trương xác minh, rà soát khu vực xảy ra sự việc. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và quyết tâm giúp đỡ nhân dân, đồng chí đã tìm thấy chiếc điện thoại bị thất lạc và nhanh chóng trao trả cho “khổ chủ”.

Nhận lại tài sản, bà Đinh Thị Thu không giấu được niềm vui, xúc động, đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công an phường Hai Bà Trưng, đặc biệt là đồng chí Trần Ngọc Nam đã tận tình hỗ trợ, giúp bà tìm lại tài sản..

Hành động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và phương châm “Gần dân nhất” của lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an.