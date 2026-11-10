Cần Thơ: Tuyên truyền phòng, chống ma túy, ATGT, PCCC và an ninh mạng trong học đường.

ANTD.VN - Sáng 9/11/2026, trường THCS và THPT Vĩnh Châu (Phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ) phối hợp với công an Phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, tổ chức buổi Tuyên truyền phòng, chống ma túy, ATGT, PCCC và an ninh mạng trong học đường cho hơn 700 em học sinh ở 3 khối 10, 11, 12.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe các anh chiến sĩ Công an Phường Vĩnh Châu phổ biến những nội dung và những tác hại của ma túy đối với người nghiện, với gia đình và với xã hội, một số dấu hiệu để nhận biết người sử dụng ma túy. Bên cạnh đó còn cảnh báo các loại ma túy mà học sinh và sinh viên dễ bắt gặp như: Ketamin; Thuốc lắc; ma túy đá; Cỏ mỹ; nước vui; Cần sa.

Chiến sĩ Công an Phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh.

Cùng thời gian này các em học sinh cũng được cung cấp những kiến thức cần thiết về ATGT, PCCC, an ninh mạng. Mặc dù nhiều em còn bỡ ngỡ về kiến thức hiểu biết, nhưng các em vẫn mạnh dạn giơ tay phát biểu cũng như trả lời những câu hỏi do các anh chiến sĩ Công an Phường Vĩnh Châu đặt ra và đều được các anh giải đáp rất nhiệt tình.

Các em học sinh trả lời những câu hỏi trong buổi tuyên truyền.

Cô Hứa Thị Trúc Linh, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Vĩnh Châu cho biết: “Đây là buổi tuyên truyền rất có ý nghĩa và bổ ích cho các em học sinh, nhằm giúp các em có những kiến thức hiểu biết về tác hại của ma túy để các em tránh xa, giúp các em nắm rõ về luật giao thông, PCCC, luật an ninh mạng để các em thực hiện tốt hơn".

Qua buổi tuyên truyền này mỗi em học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực nhằm tuyên truyền lại cho gia đình, người thân, bạn bè thấy rõ tác hại của ma túy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường và phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường.