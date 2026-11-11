Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho học sinh

ANTD.VN - Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 24 đã phối hợp với Công an xã Liên Minh, Trường Tiểu học Liên Minh tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Học sinh tham gia trải nghiệm thực hành dập tắt đám cháy

Tại đây, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 24 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội đã hướng dẫn các em kỹ năng nhận biết nguy cơ đuối nước, biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích; cách xử lý, sơ cứu ban đầu khi phát hiện người bị đuối nước và kỹ năng gọi cứu trợ đúng cách.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đã phổ biến các kiến thức cơ bản về nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ; hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy tại gia đình, trường học; cách sử dụng bình chữa cháy xách tay và kỹ năng thoát nạn an toàn trong môi trường có khói, khí độc. Đối với nội dung quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, cán bộ Công an xã phổ biến các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm; cảnh báo nguy cơ tai nạn, thương tích do chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ, vật liệu nổ, vũ khí nguy hiểm.

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức cho các học sinh tham gia thực hành, trải nghiệm các tình huống giả định như sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy, thực hành kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Các hoạt động trải nghiệm thực tế đã giúp các học sinh tiếp thu kiến thức một cách trực quan, sinh động và nâng cao khả năng ứng phó trong các tình huống nguy hiểm.

Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; qua đó chủ động phòng ngừa cháy, nổ và các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.