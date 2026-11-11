Cần ưu tiên giải quyết kiến nghị của người cao tuổi, người có công, người khó khăn

ANTD.VN - Một kiến nghị được trả lời đầy đủ, được thực hiện đúng cam kết sẽ củng cố niềm tin của cử tri nên cần cụ thể hóa hơn nữa trách nhiệm giải trình và cơ chế theo dõi tiến độ giải quyết…

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội trong phiên họp sáng nay, 11-11, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Thành phố Hải Phòng) đề nghị cần đánh giá chất lượng trả lời trên cơ sở đáp ứng đúng nội dung và mục đích kiến nghị của cử tri.

Báo cáo nêu rõ, trong tổng số 855 kiến nghị, có 683 kiến nghị được phân loại là giải trình, cung cấp thông tin, chiếm khoảng 80%. Theo đại biểu, đây không phải là hạn chế tự thân, bởi nhiều vấn đề có thể được giải đáp đầy đủ thông qua việc giải thích chính sách. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ cử tri hỏi để hiểu quy định hay phản ánh bất cập và đề nghị thay đổi quy định.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Thành phố Hải Phòng) phát biểu

Đại biểu nêu ví dụ, tại Phụ lục 10, cử tri tỉnh Cà Mau đề nghị nghiên cứu chính sách cho phép người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã hưởng chế độ tinh giản, sau đó được bố trí làm việc ở thôn, tổ dân phố, không phải hoàn trả trợ cấp đã nhận. Phần trả lời chủ yếu viện dẫn quy định hiện hành về việc phải hoàn trả và đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định.

Trong trường hợp này, điều cử tri mong muốn được xem xét là sự phù hợp của chính sách. Vì vậy, câu trả lời cần làm rõ cơ quan có tiếp thu đề xuất sửa đổi hay không và căn cứ của việc tiếp thu hoặc chưa tiếp thu.

Từ trường hợp trên, đại biểu đề nghị rà soát kỹ việc phân loại kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương. Thẩm quyền tổ chức thực hiện chính sách tại địa phương và thẩm quyền sửa đổi chính sách cần được phân biệt. Với kiến nghị có nhiều nội dung, cần xác định trách nhiệm giải quyết từng phần. Bên cạnh đó, cần theo dõi kiến nghị kéo dài đến kết quả cuối cùng, với những mốc tiến độ có thể giám sát.

Theo Phụ lục 4, trong 511 kiến nghị từ các kỳ họp trước được theo dõi, có 213 kiến nghị đang giải quyết, trong đó 39 kiến nghị chưa có lộ trình. Đại biểu cho rằng, đây là nhóm cần được tập trung rà soát.

Đáng quan tâm là kiến nghị về chế độ đối với giáo viên mầm non đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ. Phụ lục 9 ghi nhận nội dung này đã được kiến nghị trong báo cáo giám sát năm 2024, tiếp tục được kiến nghị tháng 4 năm 2026; lộ trình hiện được xác định là trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2026.

Ghi nhận việc cơ quan chức năng đã xác định mốc trình, song theo đại biểu, với những người đã cao tuổi, đời sống khó khăn, điều họ mong đợi là thời điểm chính sách được ban hành và có thể tiếp cận chế độ. Vì vậy, tiến độ xử lý cần được theo dõi liên tục từ khâu xây dựng, trình ban hành đến tổ chức thực hiện.

“Tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát các kiến nghị chưa có lộ trình để xác định thời hạn xử lý. Trường hợp chưa đủ điều kiện ấn định thời điểm hoàn thành, cần có thời hạn báo cáo phương án và những điều kiện cần giải quyết tiếp. Với kiến nghị đã trình cấp có thẩm quyền, cần làm rõ khâu còn vướng, trách nhiệm phối hợp và tiến độ tiếp theo... Đồng thời, cần ưu tiên những kiến nghị kéo dài liên quan trực tiếp đến người cao tuổi, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn” - đại biểu nhấn mạnh.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, một kiến nghị được trả lời đầy đủ, được thực hiện đúng cam kết sẽ củng cố niềm tin của cử tri. Do vậy, cần cụ thể hóa hơn nữa trách nhiệm giải trình và cơ chế theo dõi tiến độ, để mỗi kiến nghị đều được xem xét đúng bản chất và được theo dõi đến kết quả thực chất.