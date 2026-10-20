Cảnh sát giao thông Hà Nội mở đường đưa người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời

ANTD.VN - Phát hiện xe ô tô chở công nhân bị tai nạn lao động, dập chân và mất nhiều máu dừng lại nhờ giúp đỡ, tổ công tác CSGT Hà Nội đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng mở đường đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

16h45 ngày 19/10/2026, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 do Thiếu tá Dương Quang Tuấn làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT tại nút giao Quốc lộ 5 - Mai Phúc (địa phận phường Phúc Lợi - TP Hà Nội) thì một xe ô tô dừng lại nhờ hỗ trợ.

Chiếc xe chở nam công nhân bị tai nạn lao động trên đường đến bệnh viện

Thời điểm đó, trên xe chở một người đàn ông bị dập chân, đang chảy máu. Những người trên xe cho biết, người bị nạn là anh Đ.V.T (sinh năm 1975) là công nhân thi công công trình cầu Đuống, bị tai nạn lao động dẫn đến dập chân, vết thương hở, chảy nhiều máu, đề nghị CSGT hỗ trợ đưa đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Nhận được tín hiệu cần giúp đỡ, chiến sĩ CSGT Hà Nội đã sử dụng xe chuyên dụng mở đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời

Trước tình huống nguy cấp, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng mở đường cho xe chở người bị nạn đến bệnh viện. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, anh Đ.V.T đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được các y, bác sĩ tiếp tục điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sự hỗ trợ khẩn trương của cán bộ Cảnh sát giao thông trong tình huống cấp bách đã góp phần giúp người bị nạn được tiếp cận y tế kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.