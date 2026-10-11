Chuyến xe len qua dòng người giờ cao điểm cứu sống tính mạng người đàn ông đột quỵ

ANTD.VN - Trong giờ cao điểm chiều 10-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 - Phòng CSGT đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa người đàn ông có dấu hiệu đột quỵ đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Khoảng 17h35 ngày 10-10, tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh, khi đang làm nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đại úy Giáp Thanh Tùng và Trung tá Phùng Ngọc Hiệp nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Hoàng Văn Vinh, lái xe ô tô công nghệ biển kiểm soát 89H-095.16.

Chiếc xe chuyên dụng của chiến sĩ CSGT mở đường giờ cao điểm đã kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ

Anh Vinh cho biết, hành khách trên xe là ông D.M.H. (sinh năm 1963, trú tại Như Quỳnh, Hưng Yên) đang trong tình trạng đột quỵ, cần được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện.

Hành động kịp thời của cán bộ, chiến sĩ CSGT góp phần hỗ trợ người bệnh tiếp cận cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thủ đô.