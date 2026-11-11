Giúp người dân trở thành chủ thể cung cấp sản phẩm du lịch

Để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đại biểu Nguyễn Vũ trung góp ý vào 6 nội dung:

Thứ nhất, về địa bàn và tiêu chí dự án, Điều 3, Điều 5 dự thảo Nghị quyết đã tách du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái, làng nghề quy mô vừa và nhỏ thành nhóm không áp ngưỡng vốn, lao động của dự án lớn; đồng thời yêu cầu dự án ưu đãi tạo ít nhất 20% việc làm cho lao động địa phương. Đây là hướng phù hợp với du lịch Việt Nam, vốn hấp dẫn bởi di sản, cảnh quan, văn hóa các dân tộc, ẩm thực, làng nghề và trải nghiệm cộng đồng.

Khoản 6 Điều 5 đã yêu cầu giải ngân 30% tổng vốn, trong đó phần vốn du lịch phải đạt tỷ lệ tương ứng. Theo đại biểu, cần bổ sung nguyên tắc ưu đãi phải gắn với việc hoàn thành, đưa hạng mục vào hoạt động. Tiêu chí, hồ sơ cho dự án cộng đồng phải phù hợp năng lực của hộ dân và hợp tác xã.

Thứ hai, về thủ tục tại Điều 6 và hỗ trợ doanh nghiệp ở Điều 7 dự thảo, đại biểu đánh giá cao cơ chế một đầu mối, liên thông thủ tục khi đủ điều kiện, tái sử dụng hồ sơ đã có và công khai tiến độ giải quyết, song đề nghị quy định rõ trách nhiệm điều phối, thời hạn phản hồi…

Thứ ba, về thử nghiệm có kiểm soát, tại Điều 9 dự thảo đã xác định “cấp phép một lần” là một đầu mối, một lần thẩm định, không miễn yêu cầu về an ninh, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và di sản; phần lớn đề án do HĐND cấp tỉnh quyết định, thử nghiệm tối đa ba năm, được gia hạn một lần và đánh giá hằng năm.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP.HCM) phát biểu

Cho rằng đây là bước tiến về phân cấp, đại biểu Nguyễn Vũ Trung đề nghị ghi ngay trong Nghị quyết nguyên tắc tham vấn người dân chịu tác động trực tiếp, và tiêu chí đánh giá, đồng thời tạm dừng kịp thời khi phát sinh nguy cơ nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt dân cư.

Thứ tư, về nhân lực, tại điều 10 dự thảo đã ưu tiên lao động địa phương, lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã; gắn đào tạo với chuẩn kỹ năng và nhu cầu sử dụng. Đại biểu đề nghị có nguyên tắc đánh giá kết quả bằng số người có việc làm, thu nhập sau đào tạo và khả năng duy trì hoạt động của hộ dân, hợp tác xã. Mục tiêu là giúp người dân trở thành chủ thể cung cấp sản phẩm du lịch, không chỉ là lao động thời vụ.

Thứ năm, về ngân sách, tại điều 12 dự thảo đã ưu tiên hạ tầng công cộng dùng chung, không dùng ngân sách thay phần đầu tư của doanh nghiệp và bổ sung đường kết nối đến điểm du lịch cộng đồng. Đại biểu đề nghị quy định tiêu chí ưu tiên theo mức thiếu hụt hạ tầng, lượng khách, sức chịu tải và lợi ích công cộng; làm rõ đơn vị vận hành, kinh phí bảo trì.

Thứ sáu, về tổ chức thực hiện và chuyển tiếp, tại Điều 13, 14 dự thảo đã bỏ ưu đãi chuyển tiếp cho dự án được chấp thuận trước ngày Nghị quyết có hiệu lực; ưu đãi tập trung vào dự án mới. Đại biểu Nguyễn Vũ Trung đề nghị đưa yêu cầu báo cáo hằng năm công khai số thuế, tiền thuê đất được miễn giảm, kinh phí hỗ trợ và kết quả thực tế về sản phẩm, việc làm địa phương, lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường…