10 nhà khoa học trẻ đoạt giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026

ANTD.VN - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc, giành Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2026 ghi nhận 77 hồ sơ đăng ký từ 51 cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, cùng các cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở nước ngoài.

Các hồ sơ bao quát 10 lĩnh vực xét giải, trong đó có 4 lĩnh vực lần đầu được đưa vào cơ cấu xét chọn gồm: công nghệ chip bán dẫn; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Sau quá trình thẩm định và lấy ý kiến phản hồi từ cộng đồng, ngày 21-10, Hội đồng Giải thưởng tổ chức phiên họp thứ hai, đánh giá thành tích và kết quả xác minh thông tin từ 17 ứng viên tiêu biểu. Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu và đề xuất đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026 cho 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc.

Trong đó, lĩnh vực công nghệ số có 2 cá nhân; công nghệ robot và tự động hóa có 2 cá nhân; công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng có 2 cá nhân. Các lĩnh vực công nghệ môi trường và phát triển bền vững, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ mỗi lĩnh vực có một cá nhân được vinh danh.

Các nhà khoa học trẻ được vinh danh đều có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, sở hữu nhiều bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; có công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí quốc tế uy tín, được giới chuyên môn đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn lớn.

Nhiều cá nhân còn đoạt huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học, công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Lễ trao giải thưởng năm 2026 dự kiến được tổ chức ngày 17-11 tại Hà Nội.

10 nhà khoa học trẻ giành Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2026

Danh sách 10 cá nhân đạt giải thưởng:

1. Ths Vũ Thị Hạnh (sinh năm 1992), Trưởng phòng Công nghệ, Kỹ thuật - Lab, Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, lĩnh vực công nghệ số.

2. TS Hy Trường Sơn (sinh năm 1993), Trợ lý giáo sư Đại học Alabama, Birmingham, Mỹ, lĩnh vực công nghệ số.

3. TS Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1992), giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, lĩnh vực công nghệ robot và tự động hóa.

4. TS Thái Mai Thành (sinh năm 1993), giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Trường đại học VinUni, lĩnh vực công nghệ robot và tự động hóa.

5. TS Lương Xuân Huy (sinh năm 1991), giảng viên Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, lĩnh vực công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng.

6. TS Lê Hữu Thọ (sinh năm 1991), giảng viên Khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, lĩnh vực công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng.

7. PGS - TS Đinh Viết Cường (sinh năm 1991), giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường đại học Xây dựng Hà Nội, lĩnh vực công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

8. TS Cao Lê Anh Kiệt (sinh năm 1992), Trợ lý giáo sư Chương trình Kỹ thuật hóa học, Trường cao học Khoa học và Kỹ thuật tiên tiến, Đại học Hiroshima, Nhật Bản, lĩnh vực công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến.

9. TS Dương Ngọc Thanh (sinh năm 1992), giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa, lĩnh vực công nghệ chip bán dẫn.

10. TS Nguyễn Đông Nhật (sinh năm 1991), chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu khoa học ứng dụng Hà Lan, lĩnh vực công nghệ hàng không và vũ trụ.