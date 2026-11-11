Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn biển công trình nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo

ANTD.VN - Trong hai ngày 10 và 11-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khánh thành, gắn biển 4 công trình nhà Đại đoàn kết sau sửa chữa cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026.

Trong đợt này, mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo, với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, quá trình triển khai còn có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng cộng đồng dân cư.

Những mái ấm nghĩa tình được hoàn thành, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

Lễ gắn biển công trình nhà đại đoàn kết năm 2026

Đón nhận những căn nhà được sửa chữa khang trang, vững chãi hơn, các gia đình bày tỏ niềm xúc động, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Sự giúp đỡ thiết thực không chỉ góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, giảm bớt khó khăn mà còn là nguồn động viên để các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Ông Mai Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau luôn là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam.

Với tinh thần đó, thời gian qua, Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở là một trong những hoạt động cụ thể, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.