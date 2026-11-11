Những tiếng loa khuyến cáo an toàn cháy, nổ trong đêm

ANTD.VN - Nhằm phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật mới ban hành, đồng thời trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, cơ sở, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 đã phối hợp tuyên truyền lưu động tại các phường Đông Ngạc, Thượng Cát, Tây Tựu, Hà Nội.

Đoàn xe lưu động lưu động tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH tại các tuyến phố, ngõ thuộc khu dân cư

Tuyên truyền lưu động

Bám sát đặc thù thực tế của địa bàn 3 phường Đông Ngạc, Thượng Cát và Tây Tựu là khu vực có nhiều ngõ nhỏ, sâu, mật độ nhà cho thuê trọ, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cao tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Do đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với UBND và Công an các phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đội dân phòng và Tổ trưởng Tổ dân phố triển khai đồng bộ hai hình thức tuyên truyền lưu động kết hợp hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở.

Theo đó, vào các khung giờ buổi tối cuối tuần từ 19h 30 phút đến 21h 30 hằng ngày nhằm phù hợp với thời gian sinh hoạt, đảm bảo chủ cơ sở, người dân và người thuê trọ có mặt đầy đủ tại nơi cư trú để tiếp nhận thông tin hiệu quả nhất.

Đối với hình thức tuyên truyền lưu động và phát thanh, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 17 đã sử dụng phương tiện chuyên dùng (xe chở phương tiện chữa cháy, xe chỉ huy của đơn vị) kết hợp với xe trật tự của Công an các phường có treo băng rôn, khẩu hiệu trực quan, di chuyển dọc các tuyến đường chính và đi sâu vào từng ngõ ngách, khu dân cư. Song song với đó, hệ thống loa truyền thanh của các phường cũng phát sóng đồng loạt bản tin tuyên truyền trong khung giờ cao điểm.

Phát tài liệu an toàn PCCC&CNCH cho các hộ kinh doanh, nhà cho thuê trọ

Nội dung phát thanh tập trung phổ biến các quy định trọng tâm của Luật PCCC và CNCH hiện hành, Nghị định, thông tư liên quan đến công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. Qua đó đưa ra cảnh báo các nguy cơ gây cháy, nổ điển hình tại nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh như: sử dụng điện quá tải, sạc xe điện qua đêm không đảm bảo an toàn, thắp hương thờ cúng, đun nấu bất cẩn, sắp xếp hàng hóa, vật dụng che chắn lối thoát nạn…

Hướng dẫn trực tiếp

Đối với công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, khu dân cư, các Tổ công tác của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 cùng cán bộ phụ trách địa bàn và lực lượng cơ sở đến từng cụm cơ sở nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trọng điểm để phát tờ rơi, cẩm nang khuyến cáo an toàn PCCC và CNCH.

Hướng dẫn các hộ kinh doanh các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC vào buổi tối cuối tuần

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp khảo sát, hướng dẫn chủ cơ sở và người dân thực hiện các giải pháp kỹ thuật cấp thiết như: giải pháp ngăn cháy lan giữa khu vực để xe, khu vực kinh doanh với khu vực ở và buồng thang bộ; mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai qua ban công, lô gia, cửa thoát hiểm trên "chuồng cọp" hoặc lối lên mái. Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng hướng dẫn cách trang bị, lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm (đầu báo cháy cục bộ, tổ hợp chuông - đèn - nút ấn), trang bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, thang dây, dụng cụ phá dỡ thô sơ; trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở và người thuê trọ thao tác sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng xử lý sự cố cháy ban đầu và kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiễm khói, khí độc.

Hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra

Các khó khăn, vướng mắc của chủ nhà trọ và hộ kinh doanh trong việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật (QCVN, TCVN) hiện hành cũng được cán bộ tổ công tác giải đáp, tháo gỡ ngay tại chỗ, đảm bảo phù hợp với điều kiện kiến trúc thực tế của từng công trình. Hướng dẫn các hộ kinh doanh các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC vào buổi tối cuối tuần.

Trong suốt quá trình triển khai tuyên truyền, các lực lượng đã bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, thực hiện thiết thực, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của nhân dân.

Theo kế hoạch đề ra, từ nay đến ngày 6/12/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 sẽ tiếp tục duy trì tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn lưu động vào các buổi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và xác định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý.