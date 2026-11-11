Bé trai 12 tuổi dùng miệng tách đồ chơi khiến mảnh lego rơi vào đường thở

ANTD.VN - Ngày 11/11, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật Lego trong phế quản của bệnh nhi 12 tuổi.

Các bác sĩ thực hiện nội soi phế quản gắp dị vật cho bệnh nhi

Bệnh nhi V.Đ.A.K. (12 tuổi, trú tại Ninh Bình) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng nghi có dị vật đường thở.

Theo gia đình, khoảng 22h ngày 6/11, khi chơi Lego, trẻ dùng miệng để tách hai mảnh đồ chơi đang gắn chặt vào nhau. Bất ngờ, một mảnh Lego nhỏ rơi vào đường thở, khiến trẻ ho sặc và khó thở.

Ngay lập tức, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Nghi ngờ có dị vật trong phế quản bên phải, các bác sĩ chuyển trẻ đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt nhưng khó thở nhẹ. Kết quả thăm khám ghi nhận phổi có ran rít, ran ngáy, thông khí bên phải giảm.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình quyết định thực hiện nội soi phế quản ống mềm để lấy dị vật. Các phương án gây mê, hồi sức được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt quá trình can thiệp.

Các bác sĩ sử dụng ống nội soi phế quản mềm tiếp cận vị trí dị vật và gắp thành công mảnh Lego ra khỏi đường thở của bệnh nhi.

Ngay sau can thiệp, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt, hết khó thở, thông khí hai phổi đều. Sau 4 ngày, sức khỏe bệnh nhi ổn định.

ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa khuyến cáo, tai nạn dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ trong quá trình ăn uống và vui chơi.

Dị vật đường thở nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây tắc nghẽn phế quản, xẹp phổi, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp, đe dọa tính mạng người bệnh.

Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ không ngậm đồ chơi vào miệng, không dùng miệng để tháo lắp các chi tiết nhỏ; lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi và thường xuyên giám sát trẻ khi vui chơi.

Khi trẻ đang chơi bỗng ho sặc, khó thở, tím tái hoặc xuất hiện cơn ho bất thường, cha mẹ cần nghĩ đến nguy cơ dị vật đường thở và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.