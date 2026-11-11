Quyết liệt giải quyết các điểm nghẽn về trật tự công cộng

Công an xã Yên Lãng kiểm tra quân số, phương tiện, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn

Tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến từ cơ sở

Xác định trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông là những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân, Công an xã Yên Lãng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng chức năng.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về sử dụng lòng đường, hè phố; không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, tập kết hàng hóa; không tự ý dựng mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan và vệ sinh môi trường.

Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, tập trung xử lý các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh tự phát và tập kết vật dụng gây cản trở giao thông

Các hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, từ hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô đến đăng tải thông tin trên mạng xã hội và tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh.

Trong thời gian qua, Công an xã Yên Lãng đã tổ chức 450 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, 390 lượt tuyên truyền lưu động, đăng tải 6 tin, bài trên Fanpage; vận động hơn 585 hộ gia đình, hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ kinh doanh đã nhận thức rõ trách nhiệm, tự giác tháo dỡ công trình, vật dụng vi phạm, sắp xếp hàng hóa đúng quy định, không sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng để việc lập lại trật tự đô thị đạt hiệu quả thực chất, hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn.

Xử lý nghiêm vi phạm, không để tái diễn điểm nóng

Cùng với tuyên truyền, Công an xã Yên Lãng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tại những tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh tự phát, tập kết vật dụng gây cản trở giao thông.

Quá trình triển khai, lực lượng chức năng kết hợp nhắc nhở, vận động người dân tự tháo dỡ các vật dụng, công trình vi phạm với kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp hành. Kết quả, đã vận động tháo dỡ 147 mái che, mái vẩy và 228 biển hiệu quảng cáo; thu giữ 35 biển quảng cáo, 14 ô dù, 6 bục, bệ; tháo dỡ 72 trường hợp lắp đặt mái che, mái vẩy vi phạm.

Công an xã Yên Lãng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ công trình, vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Đáng chú ý, Công an xã đã tổ chức giải tỏa khu vực chợ tự phát Mạnh Trữ, xóa bỏ 2 điểm chợ cóc tại thôn Hoàng Kim và Chợ chiều Xa Mạc. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và gây mất mỹ quan địa bàn.

Đối với các hoạt động kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 180 hộ kinh doanh, xử phạt 168 trường hợp với tổng số tiền 59.350.000 đồng. Trong đó, có 112 trường hợp bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè; 19 trường hợp sử dụng xe đẩy làm quầy hàng lưu động gây cản trở giao thông; 2 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Những kết quả trên cho thấy sự quyết liệt của Công an xã Yên Lãng trong triển khai các giải pháp lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị. Việc kết hợp tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý không chỉ góp phần giải quyết những tồn tại trước mắt mà còn hướng tới xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Thời gian tới, Công an xã Yên Lãng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những trường hợp tái lấn chiếm sau khi đã được tuyên truyền, nhắc nhở. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở vận động Nhân dân cùng tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Mục tiêu đặt ra là giải quyết căn cơ các điểm nghẽn, không để hình thành điểm nóng, không để vi phạm tái diễn kéo dài, từng bước xây dựng môi trường giao thông thông thoáng, không gian công cộng sạch đẹp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.