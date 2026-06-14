Nhóm đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia bị bắt giữ

Qua công tác điều tra, rà soát, nắm tình hình, đầu tháng 6/2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và đến địa bàn Lào Cai, thuê số lượng phòng lớn tại khách sạn Sông Hồng View, tại đường Duyên Hải, phường Lào Cai, để cư trú.

Các đối tượng bị bắt giữ tại khách sạn Sông Hồng View, phường Lào Cai, nơi được sử dụng làm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh), sinh năm 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật tổ chức xác minh.

Đến ngày 10/6, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính để hoạt động lừa đảo, thiết bị thu phát sóng 5G… tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi “Lừa đảo chiến đoạt tài sản ”.

Mục tiêu của các đối tượng là tìm kiếm các “con mồi” là công dân Trung Quốc có nhu cầu muốn vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các App cho vay, hướng dẫn người vay làm các thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Ngày 12/6/2026, lực lượng trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ toàn bộ nhóm 19 người Trung Quốc, kịp thời ngăn chặn các đối tượng sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật tại hiện trường gồm: 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 26 chiếc điện thoại di động; 8 thiết bị thu, phát sóng 5G; 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Tang vật thu giữ

Kết quả khai thác dữ liệu điện tử, phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

