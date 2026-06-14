Chủ động tuần tra, phòng ngừa tội phạm, giữ bình yên từ cơ sở

ANTD.VN - Bám sát chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, Công an xã Đại Thanh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, duy trì các tổ tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh.

Lãnh đạo xã Đại Thanh trao khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích trong truy bắt tội phạm truy nã

Chủ động tuần tra, khép kín địa bàn

Từ những kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đến việc bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân đã góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự địa bàn ngay từ cơ sở.

Trung tá Lê Xuân Hoa, Phó trưởng Công an xã Đại Thanh cho biết: "Xác định công tác tuần tra, kiểm soát là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, Công an xã Đại Thanh đã nghiêm túc triển khai kế hoạch tuần tra ban đêm theo chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá đặc điểm địa bàn, lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức các tổ công tác tuần tra lưu động tại những tuyến đường trọng điểm như Phan Trọng Tuệ, các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực nhà trọ, ngõ xóm vắng người qua lại và những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm".

Cùng với đó, lực lượng Công an xã tập trung rà soát, nhận diện các nhóm đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, điều khiển xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Công tác trực ban, trực chiến, tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm được duy trì nghiêm túc, bảo đảm mọi thông tin liên quan đến an ninh trật tự đều được xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Công an xã Đại Thanh tuyên truyền, giải thích cho cháu N và gia đình về thủ đoạn lừa đảo sau khi cơ quan này đã giải cứu thành công nạn nhân vụ "thao túng tâm lý" để lừa đảo online

Nhờ sự chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn được kiềm chế, góp phần tạo môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm

Hiệu quả của công tác bám địa bàn, nắm tình hình được thể hiện rõ qua nhiều vụ án được Công an xã Đại Thanh điều tra, khám phá trong thời gian qua.

Điển hình là vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đầu tháng 6-2026. Ngày 4-6, Công an xã Đại Thanh tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, phá két sắt lấy trộm 40 chỉ vàng cùng 4 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản hơn 600 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và rà soát toàn bộ hệ thống camera an ninh trên địa bàn.

Mặc dù đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng, che giấu nhân thân và liên tục thay đổi hướng di chuyển nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, song bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các trinh sát đã kiên trì lần theo dấu vết, khoanh vùng nghi phạm. Sau 144 giờ truy xét liên tục, Công an xã Đại Thanh đã bắt giữ Nguyễn Văn Hưng (SN 2005, trú tại xã Đại Thanh) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm. Toàn bộ số tài sản bị chiếm đoạt đã được thu hồi và trao trả cho bị hại.

Công an xã Đại Thanh truy bắt nhanh đối tượng Hùng trộm 40 chỉ vàng

Không chỉ làm tốt công tác đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu, Công an xã Đại Thanh còn phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm về ma túy và các hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra hành chính trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Đại Thanh đã phát hiện, đấu tranh với đối tượng Trần Hải Quỳnh (SN 1982, ở Hà Nội). Khi bị kiểm tra, đối tượng đã sử dụng súng chống trả lực lượng chức năng và bỏ trốn. Với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ. Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng cùng nhiều hành vi phạm tội khác của đối tượng. Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn ma túy các loại, góp phần ngăn chặn nguồn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an xã Đại Thanh cũng nhiều lần kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo công nghệ cao. Điển hình là vụ việc "bắt cóc online" nhắm vào một nam sinh viên trên địa bàn. Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã xác minh, trấn an gia đình, đồng thời vận động nạn nhân nhận diện thủ đoạn lừa đảo, giúp cháu trở về an toàn, ngăn chặn việc chuyển số tiền 150 triệu đồng cho các đối tượng phạm tội.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy hiệu quả rõ nét của việc duy trì thường xuyên các tổ tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn của Công an xã Đại Thanh. Với tinh thần chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Công an xã đang từng ngày góp phần giữ vững bình yên địa bàn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, tạo niềm tin trong nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.