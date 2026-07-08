Nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi, đe dọa người đi đường

ANTD.VN - Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Dương Hòa, Hà Nội đã làm rõ nhóm đối tượng dùng hung khí nguy hiểm truy đuổi người đi đường.

Khoảng 21h40 ngày 30-6-2026, Công an xã Dương Hòa tiếp nhận tin báo của anh N.Đ.N, trú tại thôn Yên Sở 7, xã Dương Hòa về việc bị một nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí nguy hiểm truy đuổi.

Theo trình báo của anh N, sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 cùng ngày. Tại thời điểm trên, anh đang điều khiển xe mô tô chở anh N.H.N lưu thông trên tuyến đường DH05 thì xảy ra sự việc.

Các đối tượng tại trụ sở Công an xã

Khi đến khu vực Nhà văn hóa thôn Yên Sở 5, các đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến xe mô tô mất lái, va chạm vào cột điện ven đường. Vụ việc làm cả hai người bị thương, phương tiện bị hư hỏng.

Xác định tinh chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Dương Hòa đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy xét.

Chỉ sau chưa đầy 24h, Công an xã Dương Hòa đã làm rõ nhóm đối tượng, gồm: N.H.V.A (SN 2010), Đ.H.A (SN 2011) và Nguyễn Tiến Nhật (SN 2008) trú xã Dương Hòa.

Đáng chú ý, Nhật còn hiện đang chấp hành án tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan công an đã thu giữ 1 xe mô tô Honda Vario không gắn biển kiểm soát, 1 thanh kiếm và 1 hung khí tự chế dạng tuýp sắt gắn dao.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Nhật, lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc mang theo, tàng trữ, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và hành hung, xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác là hành vi đặc biệt nguy hiểm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí hoặc tham gia các hành vi gây rối, đánh nhau, truy đuổi trên đường.

Lực lượng Công an sẽ kiên quyết phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.