Công an Hà Nội khởi tố Nguyễn Thành Nam về tội danh làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm chống Nhà nước

ANTD.VN - CATP Hà Nội ngày 7-7 cho biết, ngày 02/7/2026 và ngày 07/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thành Nam (SN 1961, trú tại: ngõ 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội); Trần Việt Anh (SN 1993, trú tại:ngõ 186 đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Thành Nam

Đối tượng Trần Việt Anh

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.