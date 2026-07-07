Lời khai của bị can Nguyễn Thành Nam tại Cơ quan An ninh điều tra

ANTD.VN - Tại Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, các bị can Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm c.hống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

"Trong những nội dung nêu trên (cuốn sách "Chuyện của Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" - PV), tôi thừa nhận có những tình tiết và nhận định là sai sự thật, đi ngược lại với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo, gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân. Tôi càng nhận thức được sự nghiêm trọng từ những sai lầm của mình và tôi xin lỗi chân thành", bị can Nguyễn Thành Nam khai.

Đối với Trần Việt Anh, bị can này khai nhận trước các điều tra viên: "Tôi xây dựng chương trình podcast này đầu tiên là mục tiêu hướng đến mình sẽ làm ra những sản phẩm với những cái có khả năng câu view và có nhiều người xem, người theo dõi. Từ đấy thì có thể tối đa hóa lợi ích về mặt kinh tế từ nền tảng và cũng có thể tận dụng sự ảnh hưởng của nhân vật để thu hút thêm sự chú ý cho các nội dung thực hiện".

Như ANTĐ đã thông tin, trong các ngày 2 và 7-7, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thành Nam (SN 1961, trú tại: ngõ 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội); Trần Việt Anh (SN 1993, trú tại:ngõ 186 đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Bị can Nguyễn Thành Nam tại Cơ quan An ninh điều tra

Bị can Trần Việt Anh tại Cơ quan An ninh điều tra

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.