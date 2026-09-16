Người dân sẽ được cấp "sổ đỏ" điện tử tích hợp trên VNeID

ANTD.VN - Cục Quản lý đất đai (Bộ NN&MT) đã dự thảo nội dung phôi "sổ đỏ" điện tử và trao đổi với cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau này được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Thông tin tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào sáng 16/9, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết, dự thảo Giấy chứng nhận điện tử về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ điện tử) đã được thiết kế và đang tiếp tục được phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới đưa giấy chứng nhận điện tử vào vận hành.

Đến nay, Cục Quản lý đất đai đã dự thảo nội dung phôi sổ đỏ điện tử và trao đổi với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau này được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Về lộ trình triển khai, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi để bảo đảm giá trị pháp lý thống nhất giữa Giấy chứng nhận điện tử và giấy chứng nhận giấy.

Song song với hoàn thiện thể chế, Cục Quản lý đất đai cũng đang tái cấu trúc quy trình một số thủ tục hành chính theo hướng toàn trình điện tử. Theo đó, Cục đã chỉ đạo, hướng dẫn một số địa phương lựa chọn những thủ tục có tính khả thi để triển khai thủ tục hành chính điện tử.

Người dân sẽ được cấp "sổ đỏ" điện tử, tích hợp vào tài khoản VNeID

Một điều kiện quan trọng khác là phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là nền tảng để thực hiện các thủ tục hành chính và cấp giấy chứng nhận điện tử cho người sử dụng đất.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu đất đai phải được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu liên quan. Trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai, thông tin dân cư có vai trò xác thực nhân thân của người tham gia giao dịch; thông tin về pháp nhân cũng cần được xác thực. Cục Quản lý đất đai đồng thời phối hợp Cục Thuế, Bộ Tài chính nhằm kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện các giao dịch.

Như vậy, việc triển khai Giấy chứng nhận điện tử đang được thực hiện đồng thời trên các nhóm nhiệm vụ gồm hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan.

Theo đại diện Cục Quản lý đất đai, dự thảo phôi giấy chứng nhận điện tử đã được hoàn thành và đang tiếp tục được phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới đưa giấy chứng nhận điện tử vào vận hành.

Thông tin từ Cục Quản lý đất đai cho biết, đến nay cả nước đã có hơn 68 triệu thửa đất được xây dựng dữ liệu. Trong đó, khoảng 47,7 triệu thửa đã bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”; hơn 20,5 triệu thửa thuộc nhóm cần tiếp tục bổ sung thông tin, làm sạch, làm đúng, làm đủ dữ liệu.