Phòng không Kuwait ứng phó với các cuộc tập kích tên lửa và UAV

ANTD.VN - Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đang ứng phó với các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV), sau khi Iran đe dọa trả đũa loạt cuộc không kích mới của Mỹ.

Các tàu thương mại và tàu chở dầu thô chuẩn bị đi qua Eo biển Hormuz hồi tháng 6-2026

Bộ Tổng tham mưu quân đội Kuwait lưu ý rằng bất kỳ tiếng nổ nào nghe thấy đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn các cuộc tấn công của đối phương.

Trong khi đó, theo một thông báo được Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào hàng chục cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ hôm 8-7.

Tuyên bố nêu rõ: “Để đáp trả bước đầu hành động gây hấn này, Hải quân và Không quân thuộc IRGC đã tiến hành một chiến dịch phối hợp tên lửa và máy bay không người lái, tấn công 85 cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ” tại 2 quốc gia này, đồng thời bắn hạ 1 máy bay không người lái MQ-9.

Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của Iran rằng các cơ sở ở Bahrain và Kuwait đã bị tấn công, cũng như về việc liệu có máy bay không người lái nào bị bắn hạ hay không.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tấn công “hơn 60 tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong và gần Eo biển Hormuz”. Ngoài ra, lực lượng Mỹ còn nhắm vào các hệ thống phòng thủ, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm radar ven biển cũng như năng lực tên lửa chống hạm của Iran.

Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ vào rạng sáng 8-7 tại tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này, bao gồm các cảng Bandar Abbas và Sirik, cũng như trên đảo Qeshm, gần đoạn hẹp nhất của Eo biển Hormuz.

CENTCOM cho biết họ tiến hành “một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran để trừng phạt hành vi nhắm mục tiêu và tấn công các tàu thương mại chở thường dân vô tội trên tuyến đường thủy quốc tế”.

“Các cuộc tấn công của Mỹ là để đáp trả những cuộc tập kích của Iran vào 3 tàu thương mại đang đi qua Eo biển Hormuz. Hành động gây hấn của Iran là không chính đáng, nguy hiểm và vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn”, CENTCOM tuyên bố trên mạng xã hội X.