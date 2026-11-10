Xây dựng môi trường học đường an toàn

ANTD.VN - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em”, ngày 9/11/2026, Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp với 4 trường học: THCS Lương Yên, THCS Tây Sơn, THCS Lê Ngọc Hân, THCS Trưng Trắc trên địa bàn đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực, ý nghĩa dành cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng đã trực tiếp trao đổi, phổ biến đến giáo viên và học sinh những kiến thức cơ bản về các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; đồng thời phân tích những nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả mà các hành vi này có thể gây ra. Nội dung tuyên truyền được truyền tải bằng những tình huống gần gũi với đời sống học đường, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng vào thực tế.

Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp với 4 trường học: THCS Lương Yên, THCS Tây Sơn, THCS Lê Ngọc Hân, THCS Trưng Trắc trên địa bàn đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực, ý nghĩa dành cho học sinh.

Đối với vấn đề bạo lực học đường, cán bộ Công an phường tập trung làm rõ các hình thức thường gặp như: đánh nhau, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập bạn bè, bắt nạt bằng lời nói hoặc sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin, hình ảnh nhằm chế giễu, hạ thấp người khác. Đáng chú ý, bạo lực học đường không chỉ thể hiện qua những hành vi tác động trực tiếp đến thân thể mà còn có thể xuất phát từ những lời nói, hành động tưởng chừng đơn giản nhưng gây tổn thương nghiêm trọng về tinh thần cho người bị hại.

Thông qua các ví dụ thực tế, học sinh được hướng dẫn cách ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè; biết kiềm chế cảm xúc, giải quyết bất đồng bằng đối thoại, không sử dụng vũ lực hoặc lôi kéo người khác tham gia đánh nhau. Đặc biệt, khi chứng kiến hành vi bắt nạt, bạo lực, các em không nên cổ vũ, quay phim, phát tán hình ảnh lên mạng xã hội mà cần kịp thời thông báo cho thầy cô giáo, cha mẹ hoặc người có trách nhiệm để được hỗ trợ, giải quyết.

Đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, cán bộ Công an phường tập trung trang bị cho học sinh những kỹ năng nhận biết nguy cơ, phân biệt các hành vi xâm hại và cách chủ động bảo vệ bản thân. Các em được hướng dẫn nhận biết những hành vi xâm phạm quyền riêng tư, thân thể, danh dự và nhân phẩm; cảnh giác trước những lời dụ dỗ, đe dọa, cho quà hoặc hứa hẹn lợi ích từ người khác nhằm tiếp cận, thực hiện hành vi xâm hại.

Một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh là kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại cả trong đời sống thực tế và trên không gian mạng. Học sinh cần thận trọng khi làm quen, trò chuyện với người lạ qua mạng xã hội; không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ nhà ở, số điện thoại, hình ảnh riêng tư; không gặp mặt người quen qua mạng khi chưa có sự đồng ý và giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Khi cảm thấy bị đe dọa, dụ dỗ hoặc rơi vào tình huống không an toàn, các em cần mạnh dạn từ chối, tìm cách rời khỏi nơi nguy hiểm và tìm đến sự giúp đỡ của người lớn đáng tin cậy.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an phường Hai Bà Trưng mong muốn mỗi học sinh không chỉ biết cách bảo vệ mình mà còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, không bạo lực, không xâm hại.

Cán bộ Công an phường cũng nhấn mạnh, khi phát hiện bản thân hoặc bạn bè có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, các em không nên im lặng, che giấu vì sợ hãi hay mặc cảm. Việc lên tiếng, chia sẻ với cha mẹ, thầy cô và cơ quan chức năng là cách thiết thực để ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Để công tác phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em đạt hiệu quả bền vững, Công an phường Hai Bà Trưng cũng đề cao vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Trong đó, gia đình cần quan tâm, lắng nghe, kịp thời nắm bắt những thay đổi về tâm lý, sinh hoạt của con em; nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, chủ động phát hiện và xử lý các dấu hiệu bạo lực, bắt nạt. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để xác minh, giải quyết theo quy định.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an phường Hai Bà Trưng mong muốn mỗi học sinh không chỉ biết cách bảo vệ mình mà còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, không bạo lực, không xâm hại.

Thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không bạo lực, bảo vệ toàn diện quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.