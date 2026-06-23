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Tìm chủ sở hữu phương tiện liên quan vụ án trộm cắp tài sản

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Đức Anh

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy Yamaha Sirius liên quan đến vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 17/02/2026.

Quá trình điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 17/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang tạm giữ 01 (một) phương tiện với các đặc điểm sau:

Nhãn hiệu: Yamaha Sirius.

Màu sắc: Ghi trắng.

Biển kiểm soát đang lắp: 29X3-9325.

Số khung: 5C61003205.

Số máy: RLCS5C6106Y003205.

Tình trạng: Đã qua sử dụng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội yêu cầu cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện nêu trên mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đến cơ quan Công an để làm việc và giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ tiếp nhận và giải quyết, đề nghị gửi về Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Dương Nội (Địa chỉ: Khu A, HC02, An Phú shop Villa, đường Phan Kế Toại, phường Dương Nội, TP Hà Nội). Hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ thụ lý: Điều tra viên Cao Anh Tú, số điện thoại: 098.642.0000.

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