Phát hiện "vũ khí phòng thân" trong túi quần thiếu niên 16 tuổi

ANTD.VN - Kiểm tra nhóm thiếu niên "kẹp ba" chở nhau dạo phố đêm, lực lượng 141 phát hiện trong túi quần của một nam thiếu niên có "vũ khí phòng thân" được đối tượng khai mua trên mạng xã hội.

Khoảng 23h20 đêm 22-6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Sơn Tây, Hà Nội, Tổ công tác Y20/141-CATP Hà nội phát hiện chiếc xe máy "kẹp ba" mang BKS: 29AX-053.35 gồm 2 nam, 1 nữ điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, các đối tượng được xác định gồm: Kiều Thế Vinh, SN 2010 chở theo Cát Xuân Kỳ, SN 2010, cùng trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội và Nguyễn Thùy Linh, SN 2010, trú tại xã Phúc Thọ, Hà Nội.

Thiếu niên 16 tuổi khai nhận, mang theo bình xịt hơi cay mua trên mạng xã hội để... phòng thân

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi quần của Cát Xuân Kỳ có cất giấu 1 bình xịt hơi cay. Làm việc với lực lượng chức năng, Kỳ khai nhận đã mua bình xịt hơi cay trên mạng xã hội với giá 180.000 đồng để sử dụng "phòng thân".

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Công an phường Sơn Tây để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại công cụ hỗ trợ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.