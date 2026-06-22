Nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng trộm xe ô tô điện

ANTD.VN - Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng Phạm Thanh Tuyền (SN 1988), trú tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh có hành vi trộm cắp xe ô tô, đồng thời thu hồi tài sản trả lại bị hại chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Phạm Thanh Tuyền

Ngày 19/6/2026, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thị H (SN 1991), trú tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, về việc gia đình bị kẻ gian trộm cắp 1 xe ô tô điện, biển kiểm soát 99H-082...

Theo nội dung trình báo, chiếc xe được gia đình chị H để trước cửa nhà từ tối 18/6. Đến sáng ngày 19/6, gia đình phát hiện phương tiện đã bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành rà soát hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Với quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Tuyền và tiến hành bắt giữ.

Tuyền khai, đêm 18/6 rạng sáng 19/6/2026, Tuyền đã lợi dụng sơ hở của chủ xe ô tô điện nêu trên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tiền Phong đã nhanh chóng thu hồi chiếc xe tang vật của vụ án tại khu vực phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng và thu hồi tài sản trong thời gian ngắn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả của Công an phường Tiền Phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn.