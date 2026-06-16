Nhóm cựu công nhân lên kế hoạch trộm cắp hàng hóa trị giá hơn 3 tỷ đồng

ANTD.VN - Từng làm tại Công ty TNHH Greenwords, nên các đối tượng nắm được quy luật hoạt động cũng như sơ hở của doanh nghiệp, từ đó lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 6-6, Công ty TNHH Greenwords thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ, An Phong, Hải Phòng, gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng, về việc bị mất trộm số lượng lớn viên pin sạc loại INR 18650, tổng giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng.

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Đối tượng và tang vật liên quan vụ án

Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng đã tập trung đấu tranh, làm rõ và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp là: Vũ Huy Tùng (SN 2002), Nguyễn Văn Đức (SN 2000) và Bùi Văn Cương (SN 2002), cùng trú tại Tân Minh, Hải Phòng.

Các đối tượng khai nhận, lợi dụng việc từng làm việc tại Công ty, nắm rõ quy trình ra vào cổng và công tác an ninh nên đã bàn bạc, thống nhất thực trộm cắp nhiều lần với số lượng pin thành phẩm rất lớn của công ty để đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ thêm đối tượng Đặng Văn Nhỏ (SN 1984, trú tại Ninh Bình) có hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; và thu giữ 97 thùng vật chứng còn nguyên vẹn cùng 100 viên pin lẻ. Tổng số tang vật thu giữ là 19.500 viên pin, 290 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.