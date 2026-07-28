Người đàn ông có 2 tiền án bị tổ công tác 141 phát hiện cất giấu "đá" trong xe máy

ANTD.VN - Kiểm tra người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 141 đã phát hiện, thu giữ 2 gói "hàng" bên trong chứa tinh thể màu trắng được đối tượng khai là ma túy "đá" mua về sử dụng. Đáng chú ý, đối tượng đã có 2 tiền án.

Khoảng 0h05 rạng sáng 27-7, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh địa bàn, Tổ công tác Y5/141 - CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh, biển kiểm soát 29G2-072.77 lưu thông theo hướng Yên Lãng đi Trần Khát Chân có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bám theo. Khi đến trước số nhà 104 Trần Khát Chân, tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Vũ Mạnh Hùng (SN 1984), trú tại số 38 ngõ 630 Trường Chinh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Hùng khai nhận đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Mạnh Hùng (giữa) có 2 tiền án, bị tổ công tác 141 phát hiện tàng trữ ma túy "đá"

Quá trình kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong hộc đựng đồ phía trước bên trái của xe máy có 1 túi nilon màu trắng và 1 tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng được gấp vò nát, bên trong cả hai đều chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đấu tranh khai thác nhanh tại chỗ, Vũ Mạnh Hùng khai, số tinh thể màu trắng trên là ma túy "đá", được mua của một đối tượng ở khu vực cầu Long Biên với giá 600.000 đồng để sử dụng.

Lực lượng Công an đã lập biên bản bàn giao người và tang vật cho Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.