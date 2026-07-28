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Pháp luật

Xử phạt 17 triệu đồng đối tượng vận chuyển lô xúc xích không rõ nguồn gốc

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Vân Hằng

ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa xử lý một vụ vận chuyển lô hàng xúc xích không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ngăn chặn nguy cơ tuồn ra thị trường tiêu thụ.

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Tang vật bị bắt giữ trong vụ việc

Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29B-052.94 do ông Lê Văn Trang (địa chỉ tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang cất giấu lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm 600 gói xúc xích (quy cách 700g/gói), với tổng trị giá ước tính khoảng 27 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trang vừa là lái xe vừa là chủ lô thực phẩm đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số xúc xích nêu trên.

Trước hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, gây lo ngại về an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng, Đội QLTT số 1 đã lập hồ sơ vụ việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Trang số tiền 17 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ 600 gói xúc xích nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#an toàn thực phẩm #xúc xích nhập lậu

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