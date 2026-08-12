Dịch sốt Lassa lan rộng tại Nigeria, hơn 200 người tử vong

ANTD.VN - Dịch sốt Lassa tại Nigeria đã khiến 237 người tử vong kể từ đầu năm 2026, trong khi số ca mắc được xác nhận lên tới 1.000 trường hợp và dịch bệnh đã xuất hiện tại 23 trong tổng số 36 bang của nước này.

Một bệnh nhân sốt Lassa được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nigeria (NCDC) ngày 10-8, tỷ lệ tử vong do sốt Lassa tính đến tháng 7 ở mức 23,7%, tăng đáng kể so với mức 18,8% được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

NCDC cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến số người tử vong gia tăng là nhiều bệnh nhân đến cơ sở y tế quá muộn.

Trong 7 tháng đầu năm, ít nhất 116 khu vực chính quyền địa phương thuộc 23 bang của Nigeria đã ghi nhận ca mắc sốt Lassa. Nhóm tuổi từ 21-30 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời gian này.

Các bang Edo và Ondo ở miền Nam cùng Bauchi, Benue và Taraba ở miền Bắc là những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Chỉ riêng 5 bang này chiếm tới 86% tổng số ca mắc được xác nhận trên toàn quốc.

Theo NCDC, điều kiện vệ sinh kém, nhận thức hạn chế về dịch bệnh tại những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng và việc chậm trễ trong điều trị đang tiếp tục khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.

Sốt Lassa là bệnh sốt xuất huyết cấp tính do virus gây ra. Virus chủ yếu lây sang người thông qua thực phẩm hoặc các vật dụng trong gia đình bị nhiễm nước tiểu, phân của loài gặm nhấm mang mầm bệnh.

Bệnh cũng có khả năng lây từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Các triệu chứng thường bắt đầu bằng sốt, suy nhược và đau đầu, nhưng có thể tiến triển thành các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm xuất huyết, suy hô hấp và suy nội tạng, nếu không được điều trị kịp thời.

Giới chức y tế Nigeria đang đối mặt với thách thức lớn trong việc hạn chế số ca tử vong khi dịch bệnh đã xuất hiện trên phạm vi rộng và tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể so với năm ngoái.