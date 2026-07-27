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Myanmar cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Bộ Giáo dục Myanmar vừa ban hành lệnh cấm học sinh các trường tiểu học sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

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Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục Myanmar cho biết lệnh cấm nhằm mục đích ngăn chặn việc sử dụng điện thoại quá mức và bảo vệ học sinh khỏi những tác hại của các nền tảng mạng xã hội không phù hợp với độ tuổi.

Bộ đã ban hành hướng dẫn cho các trường học trên toàn quốc, yêu cầu giáo viên giám sát chặt chẽ và đảm bảo điện thoại chỉ được dùng như công cụ hỗ trợ giảng dạy trong trường hợp cần thiết.

Ngoài giờ học, học sinh vẫn có thể sử dụng điện thoại nhưng phải có sự đồng ý và quản lý của phụ huynh.

Bộ Giáo dục Myanmar cho biết sẽ phối hợp với Bộ Giao thông - Truyền thông và các tổ chức liên quan để triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Các nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng Internet an toàn, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bạo lực mạng và nghiện thiết bị điện tử. Bộ cũng khuyến khích các trường tích hợp "giáo dục an toàn kỹ thuật số" vào chương trình ngoại khóa.

Theo UNICEF, khoảng 65% trẻ em 10-14 tuổi tại Myanmar đã từng sử dụng điện thoại thông minh, nhưng phần lớn thiếu kỹ năng phân biệt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc tiếp cận tràn lan với TikTok, Facebook và YouTube khiến nhiều học sinh bị phân tâm, sụt giảm kết quả học tập.

Theo Xinhua

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