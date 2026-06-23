Fiji sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

ANTD.VN - Chính phủ Fiji đang soạn thảo dự luật đặt tuổi tối thiểu để truy cập mạng xã hội là 16 tuổi. Nếu được Quốc hội thông qua cuối năm 2026, Fiji sẽ trở thành quốc đảo đầu tiên ở Thái Bình Dương cấm trẻ vị thành niên dùng Facebook, TikTok, Instagram...

Bộ trưởng Thông tin Lynda Tabuy cho biết, quyết định xuất phát từ lo ngại về nạn bắt nạt trực tuyến, nội dung độc hại và ảnh hưởng sức khỏe tinh thần của trẻ.

Tình trạng trẻ em Fiji dùng TikTok chửi bậy, miệt thị nhau trên mạng ngày càng gia tăng. Bộ trưởng Lynda Tabuya nói tình trạng này đang "ngoài tầm kiểm soát" và ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý học đường.

Các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội khiến trẻ vị thành niên dễ lo âu, trầm cảm, rối loạn hình ảnh cơ thể. Thuật toán "cuộn vô hạn" và video ngắn khiến trẻ mất tập trung, gây nghiện.

Trẻ dưới 16 tuổi dễ gặp nội dung bạo lực, khiêu dâm, thử thách nguy hiểm khi chưa đủ khả năng phân biệt đúng - sai. Trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu rủi ro dụ dỗ, lừa đảo từ người lạ trên mạng. Dữ liệu cá nhân của trẻ cũng bị thu thập, phân tích cho quảng cáo.

Theo lộ trình chính phủ công bố về hoãn độ tuổi dùng mạng xã hội, Bộ trưởng Lynda Tabuya cam kết trình dự luật lên Quốc hội Fiji trong năm 2026. Trước đó sẽ lấy ý kiến phụ huynh, giáo viên, học sinh và cộng đồng.

Mục tiêu dự luật là đặt tuổi tối thiểu 16 tuổi để trẻ có thêm thời gian trưởng thành trước khi tham gia mạng xã hội.

Bà Lynda cũng khẳng định mọi quy định đưa ra phải được "may đo" cho bối cảnh văn hóa - xã hội riêng của Fiji, thay vì sao chép nguyên mẫu từ các nước khác.

"Đây là trách nhiệm của toàn xã hội. Chính phủ, phụ huynh, nhà trường, cộng đồng và các công ty công nghệ đều phải cùng tham gia để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng", bà Tabuya nói.