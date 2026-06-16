Anh sẽ cấm hoàn toàn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

ANTD.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 15-6 công bố kế hoạch áp lệnh cấm toàn diện mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi.

Thông báo được đưa ra tại cuộc họp báo ở Phố Downing, London, trong bối cảnh chính phủ Anh siết chặt quản lý không gian mạng để bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên.

Tại cuộc họp báo, ông Starmer cho biết Chính phủ sẽ ban hành luật buộc các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, X và YouTube phải chặn hoàn toàn tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi.

Thủ tướng Anh đánh giá đây là biện pháp “cần thiết để bảo vệ sức khỏe của trẻ em” trước tác động tiêu cực từ mạng xã hội như bắt nạt trực tuyến, nội dung độc hại và thuật toán gây nghiện.

Theo dự thảo, các công ty công nghệ sẽ phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi bắt buộc, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt hoặc giấy tờ tùy thân. Nếu vi phạm, các nền tảng có thể bị Cơ quan Quản lý Truyền thông Anh xử phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu.

Lệnh cấm dự kiến có hiệu lực cuối năm 2026, sau khi Quốc hội Anh thông qua dự luật và chính phủ hoàn tất tham vấn với các tập đoàn công nghệ.

Ông Starmer nhấn mạnh tỷ lệ trầm cảm, lo âu và tự làm hại bản thân ở trẻ vị thành niên tại Anh tăng mạnh trong 5 năm qua, trong khi số lượng trẻ em có thời gian sử dụng mạng xã hội trung bình hơn 3 giờ/ngày chiếm tỷ lệ cao.

Báo cáo của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho thấy trẻ em tiếp xúc sớm với mạng xã hội có nguy cơ rối loạn giấc ngủ và giảm khả năng tập trung cao hơn 40%.

“Chúng ta không thể để các thuật toán quyết định tương lai của con em mình. Nhiệm vụ của nhà nước là tạo ra một ranh giới an toàn cho đến khi trẻ đủ 16 tuổi”, ông Starmer nói.

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