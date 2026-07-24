Pháp thông qua lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

ANTD.VN - Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Đây là bước đi mạnh tay đầu tiên trong khối EU nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng.

Pháp gia nhập danh sách hơn 20 quốc gia điều chỉnh quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật đã được Hạ viện Pháp thông qua với 279 phiếu thuận và 81 phiếu chống.

Tổng thống Emmanuel Macron đã ủng hộ dự luật như một cải cách trọng điểm trong nhiệm kỳ cuối và cam kết thực thi trước tháng 9-2026.

"Pháp đang đi đầu châu Âu trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là một bước tiến lớn" - ông Macron nói trong video đăng trên mạng xã hội X.

Ông cũng cảm ơn các nghị sĩ và cho biết: "Đến lúc hành động để biến biện pháp này thành hiện thực và bảo vệ con em chúng ta trên mạng".

Lệnh cấm sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn, trẻ em dưới 15 tuổi bị cấm tạo tài khoản mới từ ngày 1-9 tới. Theo luật, lệnh cấm sẽ áp dụng cho các tài khoản hiện có từ tháng 1-2027.

Việc thực thi lệnh cấm trước thềm năm học mới cũng nhằm đảm bảo điều khoản cấm sử dụng điện thoại di động trong trường trung học có hiệu lực đồng bộ.

Động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh nhiều nước siết chặt quản lý mạng xã hội do lo ngại tác hại với trẻ em.

Năm ngoái, cơ quan giám sát y tế công cộng Pháp cảnh báo các nền tảng như TikTok, Snapchat và Instagram gây hại cho thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé gái.

Báo cáo cho thấy, 90% trẻ từ 12-17 tuổi dùng smartphone hàng ngày để vào Internet, 58% dùng để vào mạng xã hội. Cơ quan này cho biết cứ hai thiếu niên thì có một người dành từ 2-5 giờ mỗi ngày cho điện thoại thông minh.

Báo cáo đã nêu bật một loạt các tác hại bắt nguồn từ việc sử dụng mạng xã hội, bao gồm giảm lòng tự trọng, gia tăng khả năng tiếp xúc với nội dung liên quan đến các hành vi nguy hiểm như tự gây thương tích, sử dụng ma túy và tự tử.

Một số gia đình ở Pháp đã kiện TikTok vì các vụ tự tử của thanh thiếu niên mà họ cho là có liên quan đến nội dung độc hại.

Với luật mới, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong EU áp lệnh cấm toàn diện theo độ tuổi với mạng xã hội, mở đường cho các nước thành viên khác cân nhắc động thái tương tự.