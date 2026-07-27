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Iran cảnh báo đáp trả với 'hậu quả khó lường' sau vụ Ukraine tấn công tàu trên biển Caspi

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Iran ngày 27-7 cảnh báo sẽ có phản ứng trước vụ Ukraine tấn công một tàu của nước này trên biển Caspi, đồng thời cho rằng hành động của Kiev là vi phạm luật pháp quốc tế và sẽ kéo theo những hậu quả "khó lường".

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả vụ tấn công do Ukraine thực hiện nhằm vào một tàu của Iran trên Biển Caspi

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei lên án vụ tấn công là "hoàn toàn bất hợp pháp và không có cơ sở", đi ngược Hiến chương Liên hợp quốc. Ông nhấn mạnh đây là một hành động "liều lĩnh, nguy hiểm" và khẳng định Iran sẽ không để vụ việc bị bỏ qua.

Theo ông Baqaei, Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công và những hậu quả phát sinh "chắc chắn sẽ khó lường".

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả vụ tấn công gây chết người do Ukraine thực hiện nhằm vào tàu của Iran ở Biển Caspi.

Ngày 26-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các tàu vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran trên biển Caspi.

Phía Iran cho biết vụ tấn công khiến một tàu của nước này phát nổ, làm một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo truyền hình nhà nước Iran, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối "hành động thù địch và tội ác" này.

Theo AFP

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