Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết tội phát tán thông tin sai lệch trong bầu cử

ANTD.VN - Tòa án Trung tâm Seoul ngày 27-7 tuyên cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol mức án 18 tháng tù, cho hưởng án treo trong thời gian 3 năm vì phát tán thông tin sai lệch trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022.

Ông Yoon Suk Yeol

Theo phán quyết của tòa, ông Yoon đã 2 lần vi phạm luật bầu cử khi đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua vào Nhà Xanh.

Tòa xác định ông Yoon không trung thực về mối quan hệ với một pháp sư và khai báo sai liên quan đến việc giới thiệu một luật sư cho một quan chức thuế đang bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ.

Tòa án nhận định hành vi của ông Yoon đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin chính xác của cử tri trong quá trình đưa ra quyết định bầu cử.

Đội ngũ luật sư của ông Yoon cho biết sẽ kháng cáo, cho rằng bản án có "nhiều sai sót nghiêm trọng".

Nếu bản án được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo, đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) - đảng của ông Yoon trong cuộc bầu cử năm 2022 - có thể phải hoàn trả 39,7 tỷ won (khoảng 29 triệu USD) tiền hỗ trợ chi phí tranh cử cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Kết quả bầu cử tổng thống năm 2022 của ông Yoon cũng có thể bị tuyên vô hiệu, dù điều này chủ yếu mang ý nghĩa pháp lý và biểu tượng.

Ông Yoon Suk Yeol hiện đang chấp hành án tù chung thân sau khi bị kết tội liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12-2024.

Thời điểm đó, ông ra lệnh triển khai quân đội để phong tỏa Quốc hội, song các nghị sĩ đã nhanh chóng nhóm họp, bỏ phiếu bác bỏ lệnh thiết quân luật chỉ sau khoảng 6 giờ, dẫn tới việc ông bị phế truất và sau đó bị truy tố trong nhiều vụ án hình sự.