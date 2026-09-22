Mới nhất: Chính thức bổ sung trách nhiệm bồi thường của cơ quan quản lý thuế

ANTD.VN - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi 2026 đã bổ sung trách nhiệm bồi thường của cơ quan quản lý thuế, đồng thời quy định người yêu cầu bồi thường được tạm ứng ít nhất 75% giá trị thiệt hại.

Khoản 13 Điều 1 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi 2026 quy định, theo đề nghị của người yêu cầu bồi thường, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tạm ứng kinh phí bồi thường đối với những thiệt hại sau: Thiệt hại về tinh thần quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 27 của Luật này; Thiệt hại khác có thể tính được ngay mà không cần xác minh.

Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại quyết định mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường nhưng không dưới 75% giá trị các thiệt hại.

Như vậy, theo đề nghị của người yêu cầu bồi thường, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải tạm ứng kinh phí không dưới 75% giá trị các thiệt hại.

Trong khi đó theo quy định hiện hành tại khoản 4 Điều 44 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017, mức tạm ứng do Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường quyết định nhưng không thấp hơn 50% giá trị thiệt hại.

Không chỉ có vậy, Luật còn bổ sung khái niệm về đối tượng tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là cá nhân thực hiện việc phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Người thân của người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.

Ngoài các nội dung trên, Luật mới còn bổ sung trách nhiệm bồi thường của cơ quan quản lý thuế. Luật nêu rõ, người nộp thuế được ghi nhận quyền được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đồng thời cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế.

Về hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại, so với quy định hiện hành, quy định mới quy định theo hướng rút gọn hồ sơ yêu cầu bồi thường, cụ thể hồ sơ gồm: Văn bản yêu cầu bồi thường do người yêu cầu bồi thường; Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường do cơ quan giải quyết bồi thường tự cung cấp hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước khác cung cấp.

Bên cạnh đó, hồ sơ yêu cầu bồi thường được gửi qua một trong các hình thức: Môi trường số; Trực tiếp tại cơ quan giải quyết bồi thường hoặc tại Bộ phận Một cửa theo quy định của pháp luật; Dịch vụ bưu chính.

Ngoài ra, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi 2026 còn bãi bỏ quy định về thẩm quyền giải quyết bồi thường của UBND cấp huyện. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027.