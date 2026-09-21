Từ 17/9: Trường có tên “quốc tế”, “quốc gia” gây hiểu nhầm phải đổi tên trong 12 tháng

ANTD.VN - Nghị định 360/2026/NĐ-CP bổ sung các yêu cầu cụ thể với tên gọi của nhà trường, quy định thời hạn xử lý đối với trường đã sử dụng một số từ có thể gây hiểu nhầm như “quốc tế”, “quốc gia”...

Nghị định 360/2026/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nghị định này có hiệu lực ngày 17/9/2026 đã bổ sung các yêu cầu cụ thể đối với tên gọi của nhà trường, đồng thời quy định thời hạn xử lý đối với trường đã sử dụng một số từ, cụm từ có thể gây hiểu nhầm.

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 360/2026 quy định, tên mới của nhà trường phải bảo đảm sự trong sáng của ngôn ngữ. Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; không gây nhầm lẫn về loại hình, cấp học, vị trí pháp lý hoặc phạm vi hoạt động của nhà trường; tên không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của trường khác cùng cấp học trong phạm vi địa bàn quản lý của cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; không sử dụng trong tên gọi các từ, cụm từ mang tính “quốc gia” hoặc thể hiện vị thế đặc biệt (“quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”), tên các quốc gia khác và các từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự, nếu việc sử dụng đó có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước;

Đối với trường đã được thành lập hoặc cho phép thành lập trước ngày 17/9/2026, nếu tên trường có các từ, cụm từ nêu trên và có thể gây hiểu nhầm thì trường phải thực hiện thủ tục đổi tên trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 17/9/2026.

Như vậy, thời hạn thực hiện thủ tục đổi tên đối với các trường thuộc diện này là đến hết ngày 17/9/2027.

Cũng theo khoản 1 Điều 5, nhà trường được đổi tên khi thực hiện sáp nhập, chia, tách; chuyển đổi loại hình; tên hiện hành xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây nhầm lẫn. Việc đổi tên không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ pháp lý của trường và không được ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động.

Thời hạn giải quyết thủ tục đổi tên là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 360/2026 còn nêu rõ, từ 17/9, vốn đầu tư để thành lập trường đại học tư thục giảm còn tối thiểu 300 tỷ đồng.

Cụ thể, một trong những điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học (bao gồm trường hợp thành lập mới hoặc thành lập trên cơ sở các cơ sở giáo dục đang hoạt động hợp pháp) là vốn đầu tư phải là vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và phải bảo đảm duy trì hoạt động đào tạo, vận hành tương ứng với quy mô dự kiến trong ít nhất 5 năm sau khi thành lập.

Tại thời điểm thẩm định cho phép thành lập, nhà đầu tư phải hoàn thành, nghiệm thu cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và các tài sản hữu hình khác tại trụ sở chính. Tổng giá trị đầu tư thực tế được kiểm toán hoặc định giá phải đạt tối thiểu 300 tỷ đồng.