Mới: Chủ tịch xã được quyết định thành lập, đình chỉ hoạt động với trường tiểu học, trung học cơ sở

ANTD.VN - Theo quy định mới nhất, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định thành lập, đình chỉ hoạt động đối với trường mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học…

Nghị định 360/2026/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non,cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 360/2026/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định:

Thành lập hoặc cho phép thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục, thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định cấp phép hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục đối với: Trường mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú trong đó có cấp học cao nhất là trung học cơ sở;

Thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể đối với: nhóm lớp mầm non độc lập; lớp dành cho người khuyết tật ngoài trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là lớp dành cho người khuyết tật ngoài cơ sở giáo dục); trung tâm học tập cộng đồng; lớp độc lập;

Cho phép, đình chỉ hoặc thu hồi quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở; Cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục, thu hồi quyết định cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non thuộc Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn.

Từ quy định trên cho thấy, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động, thu hồi các quyết định liên quan, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên và thay đổi địa điểm hoạt động đối với trường mầm non;Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó cấp học cao nhất là trung học cơ sở; Trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định cho phép, đình chỉ hoặc thu hồi quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và trung học cơ sở…Cơ quan tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ trên là Phòng Văn hóa – Xã hội thuộc UBND cấp xã.

Việc phân cấp này được thực hiện trên cơ ở nguyên tắc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tăng trách nhiệm tự kê khai, tự chịu trách nhiệm….Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 17/9/2026.