Trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 thanh niên cứu người đuối nước

ANTD.VN - Hai thanh niên Trần Đình Trọng và Nguyễn Xuân Hải (Hà Tĩnh) được trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" sau khi bất chấp nguy hiểm, cứu thiếu niên đuối nước.

Chiều 11-11, tại xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), thừa ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho hai đoàn viên Trần Đình Trọng (34 tuổi) và Nguyễn Xuân Hải (30 tuổi, cùng ngụ tại xã Kỳ Thượng), vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 5 giờ 50 phút ngày 4-11, tại khu vực cầu Rào Trổ bắc qua sông Rào Trổ (địa bàn xã Kỳ Thượng), anh Nguyễn Xuân Hải phát hiện có người đang chới với và chìm dần dưới sông.

Anh Hải nhanh chóng nhảy xuống sông tiếp cận nạn nhân. Cùng thời điểm, anh Trần Đình Trọng bơi đến phối hợp với anh Hải đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Người được cứu sống là em L.M.H (đang là học sinh, sinh năm 2012, trú tại xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh).

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 2 nam thanh niên cứu người đuối nước

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khẳng định, hành động không ngại nguy hiểm đến tính mạng để cứu người là nghĩa cử vô cùng cao đẹp.

Tấm gương của anh Trọng và anh Hải không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng của thế hệ trẻ, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp, "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" trong đoàn viên, thanh niên hôm nay.