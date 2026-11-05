Mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho VĐV bóng rổ, pickleball Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 5-11, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần New Sports tổ chức lễ công bố Kế hoạch triển khai bóng rổ, pickleball năm 2027; ký kết các thỏa thuận hợp tác với FPT Play, Asian University Basketball League (AUBL) và PPA Tour Asia.

Tại lễ công bố, New Sports và PPA ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027–2028, duy trì hai giải mỗi năm tại Việt Nam.

Việc chuyển từ thời hạn thỏa thuận từ một năm sang cam kết hai năm mở ra kế hoạch hợp tác dài hạn hơn, thể hiện sự tin tưởng của PPA Tour Asia vào khả năng tổ chức tại Việt Nam.

Ông Tô Duy - Chủ tịch New Sports phát biểu tại sự kiện

PPA Tour Asia đồng thời cam kết đưa các tay vợt hàng đầu thế giới đến thi đấu, tạo cơ hội để vận động viên Việt Nam tranh tài với những đối thủ trình độ cao và khán giả trong nước trực tiếp theo dõi các ngôi sao quốc tế.

Song song với kế hoạch chuyên môn, New Sports dành trọng tâm cho trải nghiệm của người xem.

Trong năm 2027, các hoạt động bên lề sẽ được phát triển với gian hàng mua sắm, ăn uống, giao lưu giữa vận động viên và người hâm mộ cùng các hoạt động cộng đồng. Vị trí ngồi và không khí tại sân cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp, hướng tới mô hình thể thao giải trí, nơi khán giả có thể dành thời gian thưởng thức trận đấu và tham gia các hoạt động trong cùng một sự kiện.

Đại diện New Sports và FPT Play tại lễ ký kết hợp tác

Trải nghiệm đó được mở rộng đến khán giả xem truyền hình thông qua hợp tác lâu dài với FPT Play.

Với vai trò Đối tác chiến lược về truyền thông & phát sóng, FPT Play sẽ đồng hành cùng New Sports trong công tác truyền thông, sản xuất và phát sóng các giải đấu bóng rổ, pickleball trong hệ thống.

FPT Play hướng đến quy trình sản xuất chuyên nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng cao trong ghi hình và truyền dẫn, bảo đảm chất lượng nội dung và tín hiệu phát sóng.

Sự hợp tác lâu dài giữa đôi bên không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận các giải đấu mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm thưởng thức bóng rổ, pickleball của người hâm mộ, dù theo dõi trực tiếp tại sân hay qua ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, Smart Mobile, Laptop/PC, FPT Play Box và tại website http://fptplay.vn

Hợp tác dài hạn với New Sports cũng là bước đi giúp FPT Play mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao, bổ sung các giải đấu bóng rổ và pickleball vào danh mục nội dung, đồng thời đa dạng hóa lựa chọn thưởng thức thể thao cho khán giả.

Ba thỏa thuận được ký tại sự kiện gắn với những phần việc cụ thể trong kế hoạch năm 2027: AUBL mở hướng thi đấu quốc tế cho bóng rổ đại học; PPA duy trì lịch giải pickleball chuyên nghiệp và sự tham dự của các tay vợt quốc tế; FPT Play đưa các giải đấu đến với đông đảo người xem.

Trên cơ sở đó, New Sports tiếp tục hoàn thiện hệ thống giải trong nước, tạo lộ trình thi đấu rõ ràng hơn cho vận động viên và phát triển các hình thức thưởng thức thể thao dành cho khán giả.