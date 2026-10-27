Gần 500 vận động viên tham gia Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026

ANTD.VN - Giải Pickleball ngành Xây dựng năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 500 vận động viên từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong toàn ngành, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, nâng cao sức khỏe người lao động và thắt chặt tinh thần giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị.

Phát biểu khai mạc chiều 27/10, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng ban Tổ chức, cho biết giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng chủ trương vận động mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Sau các giải golf, chạy bộ, năm nay Báo Xây dựng lựa chọn pickleball để mở rộng đối tượng tham gia, tạo sân chơi gần gũi với đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ban tổ chức điều hành buổi họp thông tin về giải Pickleball ngành Xây dựng năm 2026.

Theo bà Nga, với chủ đề “Kết nối để thành công”, giải không chỉ khuyến khích rèn luyện thể chất mà còn tạo cơ hội để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, tăng cường gắn kết.

Đánh giá về sức hút của môn thể thao này, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), nhận định pickleball đang phát triển nhanh, thu hút đông đảo người chơi. Đáng chú ý, đây là một trong những môn thể thao mới được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tổ chức tại TP.HCM vào tháng 11/2026. Bà kỳ vọng giải đấu được tổ chức bài bản sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Đồng hành cùng chương trình, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cho rằng pickleball có tính kết nối cao, phù hợp với đông đảo đoàn viên, người lao động. Ông bày tỏ tin tưởng giải sẽ trở thành sân chơi thể thao uy tín, được duy trì thường niên, góp phần cải thiện đời sống tinh thần và tái tạo sức lao động.

Về chuyên môn, bà Nguyễn Diệu Thúy, trọng tài quốc gia, đại diện đội trọng tài miền Bắc, cho biết giải dự kiến thi đấu một set mỗi trận, với mức điểm được điều chỉnh theo từng vòng. Vòng bảng thi đấu 11 điểm, từ vòng loại trực tiếp đến tứ kết 13 điểm, còn bán kết và chung kết 15 điểm. Thể thức cụ thể sẽ được cân đối theo số lượng vận động viên đăng ký thực tế.

Theo ông La Đức Hùng, Phó tổng biên tập Báo Xây dựng, công tác trọng tài được chuẩn bị nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng, với sự tham gia của tổ trọng tài quốc gia phối hợp cùng đội trọng tài miền Bắc. Ban tổ chức cũng chuẩn bị các điều kiện về sân bãi, y tế, an ninh và an toàn cho vận động viên.

Giải dự kiến diễn ra tại cụm sân U.S. Pickleball Club, số 70 An Dương, Hà Nội, với 33 sân thi đấu. Bên cạnh tranh tài, các vận động viên còn có cơ hội giao lưu, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt thể thao lành mạnh trong toàn ngành.