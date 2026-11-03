Công an Hà Nội FC giành thêm điểm tại C1 châu Á

ANTD.VN - Tối 3-11, trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội giành 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng có phần nuối tiếc trước đại diện Nhật Bản - Kyoto Sanga tại lượt 4 vòng bảng AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27.

Dù phải đối mặt với đối thủ được đánh giá cao hơn trong bối cảnh một số cầu thủ không đạt thể trạng tốt nhất, CLB Công an Hà Nội vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi và chơi tấn công trước Kyoto Sanga.

Hiệp 1 đánh dấu sự lấn lướt của chủ nhà, với nhiều cơ hội được tạo ra.

Phút 16, Leo Artur chọc khe tinh tế để Perea thoát xuống xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm căng song không thể đánh bại thủ môn Hedhe Da Silva của Kyoto Sanga. Sau khi bóng bật ra, Quang Vinh ập vào để đá bồi nhưng bóng lần nữa lại tìm đến đúng cột dọc và bật ra ngoài đường biên.

CLB Công an Hà Nội chia điểm với đại diện Nhật Bản - Kyoto Sanga

Bảy phút sau, Perea chuyền ngang để Leo Autur bứt tốc rồi sút căng đưa bóng đi chìm vào góc xa, nhưng không thể đánh bại thủ thành Hedhe Da Silva.

Phút 31, Adou Minh sút bóng vọt xà khung thành đội khách.

Phút 45, Leo Artur thêm một lần đối mặt với Hedhe Da Silva trong vòng cấm song cú dứt điểm của anh vẫn không thể đánh bại thủ môn đội khách.

Sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tiếp tục có thêm một số cơ hội song đáng tiếc không thể tận dụng. Trong khi, Kyoto Sanga dù nỗ lực cũng không tạo ra sự khác biệt trên bảng tỉ số.

Hòa 0-0, CLB Công an Hà Nội có thêm 1 điểm để nâng tổng điểm tích lũy tại C1 châu Á 2026/27 lên 4 điểm sau 4 lượt trận. Phía trước thầy trò HLV Polking còn 4 trận đấu của vòng bảng.