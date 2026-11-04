An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXV NĂM 2026 - CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Kết quả thi đấu chiều 4-11

0 bình luận
Băng Tâm

ANTD.VN - Kết quả thi đấu loạt trận chiều thứ Tư 4-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

13h30

Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B 1-0 THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Sân 2, Bảng Z: THPT Tây Hồ 2-3 THPT Minh Khai Kiều Phú

Sân 3, Bảng C: THPT Hoài Đức C 0-0 THPT Xuân Đỉnh

Sân 4, Bảng Đ: THPT Trần Phú Hoàn Kiếm 1-4 THPT Wellspring

Sân 5, Bảng AA: THPT Quang Trung Hà Đông 2-0 THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

img-2905.jpg

14h30

Sân 1, Bảng X: THPT Chuyên ngữ 0-2 THPT Hà Thành

Sân 2, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 2-1 THPT Việt Đức

Sân 3, Bảng F: THPT Nhân Chính 1-3 THPT Cầu Giấy

Sân 4, Bảng G: THPT Phú Xuyên A 3-1 THPT Đồng Quan

Sân 5, Bảng G: THPT Lê Quý Đôn Đống Đa 3-0 THPT Trí Đức

15h30

Sân 1, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 0-3 THPT Trần Quốc Tuấn

Sân 2, Bảng H: THPT Thượng Cát 0-1 THPT Lương Thế Vinh

Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ 4-1 THPT Phan Huy Chú Thạch Thất

Sân 4, Bảng I: THPT Nguyễn Du Thanh Oai 5-0 THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

Sân 5, Bảng J: THPT FPT 2-2 THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Kết quả thi đấu chiều 4-11 ảnh 2

Tin liên quan

Từ khóa:

#Giải bóng đá học sinh Hà Nội 2026 #Báo An ninh Thủ đô #sân Tây Hồ

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng