Kết quả thi đấu chiều 4-11

13h30
Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B 1-0 THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Sân 2, Bảng Z: THPT Tây Hồ 2-3 THPT Minh Khai Kiều Phú
Sân 3, Bảng C: THPT Hoài Đức C 0-0 THPT Xuân Đỉnh
Sân 4, Bảng Đ: THPT Trần Phú Hoàn Kiếm 1-4 THPT Wellspring
Sân 5, Bảng AA: THPT Quang Trung Hà Đông 2-0 THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai
14h30
Sân 1, Bảng X: THPT Chuyên ngữ 0-2 THPT Hà Thành
Sân 2, Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 2-1 THPT Việt Đức
Sân 3, Bảng F: THPT Nhân Chính 1-3 THPT Cầu Giấy
Sân 4, Bảng G: THPT Phú Xuyên A 3-1 THPT Đồng Quan
Sân 5, Bảng G: THPT Lê Quý Đôn Đống Đa 3-0 THPT Trí Đức
15h30
Sân 1, Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 0-3 THPT Trần Quốc Tuấn
Sân 2, Bảng H: THPT Thượng Cát 0-1 THPT Lương Thế Vinh
Sân 3, Bảng I: THPT Phúc Thọ 4-1 THPT Phan Huy Chú Thạch Thất
Sân 4, Bảng I: THPT Nguyễn Du Thanh Oai 5-0 THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
Sân 5, Bảng J: THPT FPT 2-2 THPT Chuyên Nguyễn Huệ