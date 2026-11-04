Hiệp hội Thể thao CAND bắt tay VINASME, thúc đẩy phát triển thể thao trên cả nước

ANTD.VN - Ngày 3/11/2026, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa lực lượng Công an nhân dân với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội phục vụ phát triển thể thao phong trào và thể thao thành tích cao.

Lễ ký kết có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và TS. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Hai đại diện đã trực tiếp ký kết Biên bản ghi nhớ, chính thức xác lập khuôn khổ hợp tác giữa hai tổ chức trong thời gian tới.

Thông qua thỏa thuận, hai bên xác định là đối tác ưu tiên trong việc xây dựng các chương trình kết nối doanh nhân, tổ chức hoạt động giao lưu thể thao và vận động nguồn lực xã hội cho sự phát triển của thể thao Công an nhân dân.

Toàn cảnh buổi ký kết giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình hợp tác là đưa thể thao trở thành cầu nối gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước. Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, các hoạt động này còn hướng tới xây dựng môi trường giao lưu lành mạnh, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu và lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai Hiệp hội dự kiến phối hợp tổ chức thường niên Giải Golf Doanh nhân - Công an nhân dân và Giải Pickleball Doanh nhân - Công an nhân dân với quy mô toàn quốc. Đây được xác định là những hoạt động trọng tâm, tạo không gian giao lưu, kết nối giữa lực lượng Công an nhân dân với cộng đồng doanh nghiệp thông qua các môn thể thao có sức lan tỏa.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các giải đấu, chương trình giao lưu đa môn như bóng đá, cầu lông, quần vợt, bóng bàn... với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, doanh nhân và người lao động thuộc hệ thống VINASME.

Các giải chạy cùng hoạt động thể thao phong trào gắn với an sinh xã hội cũng nằm trong kế hoạch phối hợp. Qua đó, hai Hiệp hội hướng tới lan tỏa thông điệp "Khỏe để bảo vệ Tổ quốc, khỏe để xây dựng đất nước", khuyến khích tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe trong mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào, một nội dung có ý nghĩa quan trọng trong thỏa thuận hợp tác là huy động nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp để đầu tư, hỗ trợ thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân và thể thao Việt Nam.

Theo đó, VINASME sẽ đóng vai trò đầu mối ưu tiên vận động các doanh nghiệp, hội viên tham gia tài trợ trang thiết bị, kinh phí, công nghệ, đào tạo nhân lực và các dịch vụ phục vụ công tác huấn luyện, thi đấu. Nguồn lực đồng hành cũng hướng tới bảo đảm hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho các đội tuyển thể thao thành tích cao Công an nhân dân.

Đặc biệt, chương trình hợp tác chú trọng hỗ trợ những vận động viên thể thao Công an nhân dân tài năng, có thành tích xuất sắc, qua đó tạo thêm điều kiện để các vận động viên phát huy năng lực, nâng cao thành tích và đóng góp cho thể thao nước nhà.

Cùng với đó, VINASME sẽ phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân và các tổ chức liên quan trong lĩnh vực thể thao Việt Nam vận động cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia tài trợ, bảo trợ cho các đội tuyển, vận động viên. Đây là hướng đi nhằm mở rộng sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào quá trình phát triển thể thao, từng bước đa dạng hóa nguồn lực bên cạnh các nguồn đầu tư hiện có.