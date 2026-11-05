An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Lịch thi đấu loạt trận Chủ nhật 8-11

0 bình luận
Lê Vinh

ANTD.VN - Nhiều bảng đấu sẽ xác định được đội đi tiếp sau loạt trận Chủ nhật ngày 8-11 tới, của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

8h

Sân 1, Bảng J: THPT Everest - THPT Hoàng Cầu

Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy - THPT Alfred Nobel

Sân 3, Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân - THPT Thạch Bàn

Sân 4, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Hoàng Long

Sân 5, Bảng L: THPT Galileo - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

9h

Sân 1, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sân 2, Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu - THPT Ngọc Hồi

Sân 3, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Dewey Ocean Park

Sân 4, Bảng N: THPT KHGD - THPT Kim Liên

Sân 5, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Bắc Lương Sơn

10h

Sân 1, Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng - THPT Ngô Quyền Đông Anh

Sân 2, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Chuyên KHTN

Sân 3, Bảng Ô: THPT Dương Xá - THPT Việt Hoàng

Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú QO - THPT Phùng Khắc Khoan TT

Sân 5, Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây - THPT IVS Thanh Oai

--------------------------

13h30

Sân 1, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Thọ Xuân

Sân 2, Bảng Q: THPT Đan Phượng - THPT Phúc Lợi

Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Xa La

Sân 4, Bảng R: THPT Lương Văn Can - THPT Olympia

Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Thanh Oai B

14h30

Sân 1, Bảng S: THPT Trần Nhân Tông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Sân 2, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Phenikaa

Sân 3, Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ - THPT Tạ Quang Bửu

Sân 4, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Văn Lang

Sân 5, Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức - THPT Hòa Bình Phú Diễn

15h30

Sân 1, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Lê Lợi Hà Đông

Sân 2, Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng - THPT Chuyên Sư phạm

Sân 3, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Yên Hòa

Sân 4, Bảng V: THPT Đông Mỹ - THPT Mỹ Đình

Sân 5, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Chuyên Ngoại ngữ

tai-tro-new2-01.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng