Lịch thi đấu loạt trận Chủ nhật 8-11

8h
Sân 1, Bảng J: THPT Everest - THPT Hoàng Cầu
Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy - THPT Alfred Nobel
Sân 3, Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân - THPT Thạch Bàn
Sân 4, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Hoàng Long
Sân 5, Bảng L: THPT Galileo - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
9h
Sân 1, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Sân 2, Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu - THPT Ngọc Hồi
Sân 3, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Dewey Ocean Park
Sân 4, Bảng N: THPT KHGD - THPT Kim Liên
Sân 5, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Bắc Lương Sơn
10h
Sân 1, Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng - THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Chuyên KHTN
Sân 3, Bảng Ô: THPT Dương Xá - THPT Việt Hoàng
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú QO - THPT Phùng Khắc Khoan TT
Sân 5, Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây - THPT IVS Thanh Oai
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13h30
Sân 1, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Thọ Xuân
Sân 2, Bảng Q: THPT Đan Phượng - THPT Phúc Lợi
Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Xa La
Sân 4, Bảng R: THPT Lương Văn Can - THPT Olympia
Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Thanh Oai B
14h30
Sân 1, Bảng S: THPT Trần Nhân Tông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Sân 2, Bảng T: THPT Thực nghiệm - THPT Phenikaa
Sân 3, Bảng T: THPT Đa Trí Tuệ - THPT Tạ Quang Bửu
Sân 4, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Văn Lang
Sân 5, Bảng U: THPT Bình Minh Hoài Đức - THPT Hòa Bình Phú Diễn
15h30
Sân 1, Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên - THPT Lê Lợi Hà Đông
Sân 2, Bảng Ư: THPT Đinh Tiên Hoàng - THPT Chuyên Sư phạm
Sân 3, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Yên Hòa
Sân 4, Bảng V: THPT Đông Mỹ - THPT Mỹ Đình
Sân 5, Bảng X: THPT Hoài Đức B - THPT Chuyên Ngoại ngữ